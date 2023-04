Mercato : le PSG veut arracher un joueur au Real Madrid !

La suite après cette publicité

Le PSG va, peu à peu, commencer à placer ses pions pour le prochain mercato. Pour l’instant, les rumeurs concernent surtout le secteur offensif. Et c’est normal, puisque tout indique que Messi partira, et Neymar est considéré comme indésirable. D’autant plus que le trio d’attaque parisien n’avait pas vraiment de remplaçants fiables. Un secteur offensif un peu faible qui pourrait donc accueillir des joueurs comme Victor Osimhen, très apprécié par Luis Campos comme révélé en exclusivité dans nos colonnees en mars, ou encore Harry Kane.

Mais ça ne sera bien sûr pas le seul chantier qui attend les décideurs parisiens, qui vont avoir énormément de pain sur la planche. Le secteur défensif est aussi un peu fragile et là aussi, des joueurs vont partir pendant que d’autres vont atterir à Paris. Et voilà que le média catalan El Nacional dévoile une véritable petite bombe sur l’un des joueurs suivis par le PSG.

De la concurrence en défense

Le journal affirme que Ferland Mendy plaît beaucoup aux décideurs parisiens. Et, contrairement à d’autres années, la porte pourrait lui être ouverte. L’explosion d’Eduardo Camavinga au poste de latéral gauche risque ainsi de lui barrer la route à Madrid, alors que d’autres joueurs comme Alaba et Nacho peuvent aussi évoluer à ce poste. Mendy, qui n’a joué que 7 matchs en 2023 à cause de pépins physiques inquiétants, essuyait en plus déjà quelques critiques avant l’explosion de son compatriote, devenu son concurrent.

La publication espagnole laisse d’ailleurs entendre que le Real Madrid ne devrait pas spécialement poser trop d’obstacles à un départ de l’ancien de l’OL, arrivé en terres madrilènes en 2019. Tout dépendra aussi du nom du futur entraîneur et de ses plans concernant Camavinga. Une information qui peut surprendre côté parisien, puisque le flanc gauche de la défense est plutôt bien couvert avec Nuno Mendes ou Juan Bernat notamment… Affaire à suivre…