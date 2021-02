Naples : plusieurs noms pour remplacer Gattuso

Alors que le Napoli réalise une saison globalement décevante, 7e en Serie A et en difficulté en Europa League après la défaite 2 buts à 0 face à Grenade au match aller des 16es de finale, l’avenir de Gennaro Gattuso est de plus en plus flou. Si les mauvais résultats continuaient à s’enchaîner, le président De Laurentiis pourrait prendre la décision de se séparer de l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan, et il aurait même dressé une liste de noms pour lui succéder.

En effet, selon les informations du Corriere dello Sport, les dirigeants napolitains penseraient à Rafael Benitez, ancien entraîneur de Naples, Massimiliano Allegri, Luciano Spalletti ou encore Maurizio Sarri. Ce dernier serait même partant pour revenir sur le banc du stade Diego Maradona, malgré sa récente expérience à la tête de la Juventus qui avait fait grincer des dents les supporters azzurri.