Celta de Vigo : Rafa Benitez fait passer ses messages à Luis Campos

Peut-on vraiment être l’homme de deux clubs ? Cette question, Luis Campos risque bientôt de devoir se la poser. Conseiller football au Paris Saint-Germain et chargé du recrutement au Celta de Vigo, le Portugais fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. Surtout en Espagne. À Vigo, la situation très compliquée du club galicien en Liga (18e du classement) provoque de fortes crispations vis-à-vis de Campos.

La suite après cette publicité

Récemment, il lui a été reproché de faire le beau à La Sorbonne, au lieu de venir prêter main-forte à une équipe luttant pour sa survie en première division. Cet hiver, le Lusitanien aura d’ailleurs fort à faire. Paris espère se renforcer, mais le Celta encore plus, à savoir un milieu de terrain défensif, un défenseur central et un latéral droit. Pas une mince affaire quand on sait que le mercato hivernal est un marché d’ajustements.

À lire

Le Celta négocie le retour de Gabri Veiga !

Benitez affiche ses désirs pour le mercato

Et que pense Rafa Benitez de tout ça ? Interrogé par AS, l’entraîneur du Celta a confié qu’il est venu en Galice à l’initiative de Luis Campos. « Mon agent m’a appelé par l’intermédiaire de Luís Campos, il m’a expliqué que c’était le centenaire du club et qu’ils voulaient créer un beau projet », avant d’afficher ses demandes pour le prochain mercato. « Nous devons rechercher des profils de joueurs qui compensent ce que nous ne faisons pas bien », a-t-il déclaré, avant d’ajouter.

La suite après cette publicité

« Plus que des postes, ce sont des caractéristiques de joueurs. Nous avons besoin d’un peu plus de physique, d’intensité et de travail de récupération. On voit que l’équipe manque, surtout dans les dernières minutes. » Mais au moment d’évoquer le manque de présence quotidienne de Campos en Galice, Benitez écourte la discussion. « Je me concentre sur ce que nous avons et je parle à Juan Carlos Calero (coordinateur de l’équipe première, ndlr) tous les jours. » Il n’en dira pas plus…