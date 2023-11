PSG, Celta de Vigo : Luis Campos promis à un mercato hivernal très agité

«Quand je vais à un rendez-vous avec l’entraîneur pour le mercato, j’arrive avec 9 joueurs par poste, avec 3 tranches de prix : montant du transfert et capacités salariales. Pour moi une équipe doit avoir quatre joueurs A1, un joueur fondamental, capable de gagner lui-même des matchs ou des points. Un A1 au poste de gardien, un A1 en défense, un A1 en milieu et un A1 en attaque. C’est la colonne vertébrale de l’équipe.» Venu récemment à La Sorbonne pour y donner une conférence, Luis Campos a dévoilé une partie de sa technique pour le mercato. Eh bien cet hiver, le Portugais va devoir faire fonctionner sa méthode à plein régime !

Dirigeant du Paris Saint-Germain et du Celta de Vigo, Campos s’attend à un mois de janvier très actif. À Paris, la mission du conseiller football des Rouge et Bleu est simple. Côté départs, il devra trouver un point de chute aux quelques indésirables, dont le pestiféré Hugo Ekitike. Nous vous révélions d’ailleurs à ce sujet qu’un club anglais était toujours à l’affût. Côté arrivées, l’incertitude planant sur l’état physique de Nuno Mendes (touché aux ischios et absent jusqu’à fin janvier, au minimum) a obligé le staff parisien à vouloir engager un latéral gauche. L’idée est de soulager Lucas Hernandez qui pourrait même repasser dans l’axe si Mendes se rétablit convenablement.

Le Celta attend beaucoup de Campos

Sans surprise, Luis Campos aimerait piocher dans l’écurie de Jorge Mendes. Enfin, l’arrivée d’un milieu de terrain serait également appréciée. À Vigo, Luis Campos est également très attendu. À l’heure où le club galicien, 18e du classement de Liga, se bat pour sa survie parmi l’élite, les affaires parisiennes du Lusitanien ne passent pas. Peu de monde a apprécié cette conférence à La Sorbonne alors que le Celta jouait en même temps un match important (perdu) face à l’Athletic. Mais ce n’est pas tout. Critiqué pour avoir raté le mercato du PSG l’an dernier, Campos s’est donné pour les Rouge et Bleu l’été dernier. Du coup, la donne s’est inversée et c’est au tour du Celta de râler.

Selon AS, la nouvelle direction du Celta ne veut plus du modèle actuel et obligera sans doute Campos à choisir entre Paris et Vigo. En attendant, le Portugais est sommé de sauver le club espagnol via le mercato. À commencer par le recrutement d’un milieu défensif réclamé par Rafa Benitez depuis des mois. Un désir que Campos avait promis de satisfaire l’été dernier. En vain. Cette fois, pas de blague. Il faudra aussi combler la très longue absence du défenseur central Joseph Aidoo, victime d’une rupture du tendon d’Achille gauche. Ensuite, avec le repositionnement d’Oscar Mingueza dans l’entrejeu, le Celta se cherche un latéral droit. Enfin, le départ de Gabriel Veiga en Arabie saoudite n’a toujours pas été compensé. Une valeur sûre comme Iago Aspas n’a marqué qu’un but en Liga et le meilleur artilleur du club en championnat, Jorgen Larsen, ne compte que quatre buts à son compteur. Bref, Luis Campos a du pain sur la planche.