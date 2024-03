LdC (F) : l’OL écarte Benfica et se qualifie pour les 1/2 finales

Opposées à Benfica en quart de finale de la Ligue des Champions, les joueuses de l’Olympique Lyonnais s’étaient imposées 2 buts à 1 au Estadio da Luz à l’aller. Ce soir, elles recevaient les Portugaises au Groupama Stadium. Et encore une fois, la rencontre a été accrochée et a tourné en faveur des Fenottes.

Delphine Cascarino a ouvert le score à la 43e minute, avant l’égalisation express des Aguias deux minutes plus tard. Au retour des vestiaires, Cascarino a donné un peu plus d’air en signant un doublé (51e) avant que Kadidiatou Diani puis un but contre son camp d’Amado ne scellent le sort du match dans le temps additionnel. Victorieuses 4-1, les partenaires d’Eugénie Le Sommer se qualifient pour le dernier carré. Pour rappel, les Lyonnaises affronteront en demi-finale les gagnantes du choc entre Häcken et le PSG (les Franciliennes ont gagné 2-1 à l’aller).