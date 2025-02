Le fils de Gianluigi Buffon a choisi un autre pays que l’Italie

Difficile de porter le patronyme de son illustre géniteur quand on démarre une carrière dans le football et que celui-ci est Gianluigi Buffon. Actuel ailier gauche de 17 ans qui porte le maillot de l’équipe U19 de Pise, Louis Thomas Buffon n’a pas choisi de jouer en sélection avec l’Italie. Sa mère Alena Šeredová étant un mannequin tchèque, il a choisi de porter le maillot de l’équipe U18 de la Tchéquie.

Dans un entretien pour la Republicca, Gianluigi Buffon a expliqué les raisons qui ont poussé son fils à prendre ce choix : «chez les Azzurri, le poids du nom de famille l’aurait écrasé. On aurait pu dire qu’il avait été pistonné. Les attentes auraient été immédiatement élevées. De cette façon, il pourra aborder la question avec sang-froid. Et quand il sera en âge, rien ne l’empêchera de choisir l’Italie plus tard.»