OM-Monaco : Adi Hütter n’attend pas de nouvelles recrues

Ce samedi, l’AS Monaco a fait preuve de caractère pour accrocher le point du nul sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (2-2) pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Présent devant les médias pour analyser la performance de son équipe, Adi Hütter a également évoqué le mercato monégasque. À ce titre, l’Allemand a déclaré qu’il n’attendait pas de nouvelles recrues et qu’il comptait sur ses forces en présence notamment sur le retour des joueurs blessés, et ce, alors que sa formation est encore en course en Coupe de France et en embuscade pour l’Europe.

«À Monaco, on attend que nos joueurs reviennent de la Coupe d’Afrique des Nations. On a un joueur qui vient de revenir après deux blessures en automne. Caio Henrique est toujours blessé mais Embolo va revenir. Tout le monde sera de retour et notre équipe sera en forme. Aujourd’hui, on a pu voir qu’on avait une équipe solide, même à 9 contre 11. Je suis très fier d’eux», a-t-il concédé au micro de Canal +.