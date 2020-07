Le nouveau maillot de l’AC Milan pour 2020/2021

Sixième de Serie A à deux journées de la fin du championnat, l’AC Milan vient de dévoiler son nouveau maillot pour la prochaine saison 2020/2021.

Conçu par Puma, ce maillot reprend les codes traditionnels du club lombard avec les bandes verticales rouges et noires mais l’équipementier allemand a ajouté des détails qui font référence à la richesse culturelle de Milan.

Sur les bandes noires et rouges à l’avant et à l’arrière, on aperçoit un imprimé (gris sur les parties noires et ton sur ton sur les parties rouges) inspiré des mosaïques présentes dans la Galleria Vittorio Emanuele II de Milan. Installée dans une double arcade sur quatre niveaux, elle a été nommée en l'honneur du premier roi d'Italie et demeure la plus ancienne galerie commerçante d'Italie. « Nous voulions créer un maillot qui respecte les traditions du club tout en parlant à ses fans en Italie et dans le reste du monde. Nous avons intégré l'architecture emblématique de Milan sur ce maillot pour représenter fidèlement la ville, mais aussi la culture qui l'influence », explique David Bremond, directeur de la catégorie sports collectifs chez Puma.

Les épaules sont recouvertes d’une large bande sans imprimé dessus tandis qu'on peut voir la présence du sponsor maillot Emirates et son slogan Fly Better sur le torse. Une mention “ACM” est visible sur le col rond au dos du maillot. Pour compléter la tenue, on retrouve soit un short blanc et des chaussettes blanches soit un short noir avec des chaussettes noires selon l'opposition.

Les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic pourraient porter ce nouveau maillot domicile dès mercredi contre la Sampdoria, comptant pour la 37e journée de Serie A. Cette nouvelle tunique est d'ores et déjà en vente chez nos partenaires de Foot.fr