FC Barcelone : les clés du renouveau catalan

Les supporters du FC Barcelone sont gâtés en ce moment. L'équipe entraînée par Xavi Hernandez semble avoir trouvé un rythme de croisière particulièrement dévastateur, avec trois victoires de suite en ayant inscrit quatre buts. Du jamais vu depuis des mois, voire plus. Mais surtout, il y a eu énormément de progrès dans le contenu proposé par l'équipe depuis des semaines et cette défaite face au Real Madrid en demies de Supercopa. Un échec face à l'ennemi juré certes, mais beaucoup d'observateurs avaient souligné des points encourageants au niveau de l'animation offensive. Ces quelques espoirs se sont par la suite confirmés.

Forcément, l'entraîneur catalan est le principal artisan de ce renouveau barcelonais. Si Ronald Koeman avait réussi à poser quelques bases, lançant de nombreux jeunes notamment, le Néerlandais n'avait pas réussi à trouver une stratégie efficace lorsque son équipe avait le ballon. Xavi lui a rapidement imposé sa patte, et on peut le dire, il le fait dans un registre bien différent de celui auquel on s'attendait. Apôtre du beau jeu et du célèbre tiki-taka, l'ancien milieu de la Roja ordonne pourtant à ses troupes de jouer très régulièrement en transition rapide, avec de nombreuses situations de contre-attaque souvent bien exploitées par les Barcelonais. Jouer en contre semblait pourtant presque être une hérésie du côté du Camp Nou il n'y a pas si longtemps que ça !

Des recrues bien choisies

On n'hésite également plus à jouer en passant par les ailes et terminer sur des centres, quitte à négliger un peu l'axe et sauter rapidement le milieu de terrain, là où historiquement la salle des machines et la rampe de lancement des offensives de l'équipe se situait dans l'entrejeu. Le tout, en dominant ce jeu de position qui pour le coup est bien plus traditionnel et typique du club catalan, que Pedri et compagnie continuent d'appliquer à merveille. Et c'est là la force de cette équipe, c'est qu'elle sait s'adapter et alterner sa façon de jouer afin de déstabiliser l'adversaire. Il faut aussi souligner que Xavi a été bien aidé par les recrues hivernales offertes par le duo Laporta-Alemany. L'impact immédiat d'Adama Traoré par exemple aide énormément dans ce jeu vertical, tant l'international espagnol fait mal aux défenses avec ses courses balle au pied. Le tout en étant en plus de ça très bon et adroit dans le dernier geste.

Et que dire de Pierre-Emerick Aubameyang, qui apporte lui aussi de la profondeur, mais surtout, cette finition qui manquait tant aux Catalans. Un mercato hivernal qui fait d'ailleurs mentir beaucoup de monde outre-Pyrénées, puisqu'ils étaient nombreux à ne pas être convaincus par les profils de l'ailier prêté par les Wolves et de l'ancien Gunner, considérés comme peu Barça-compatibles. Curieusement, c'est celui à qui on prédisait l'adaptation la plus facile, Ferran Torres, qui a le plus de mal pour le moment. S'il apporte énormément dans le jeu sans ballon notamment, il peine à être efficace devant les cages et a déjà manqué un bon nombre d'occasions depuis son arrivée. A noter que Dani Alves montre aussi être largement capable de jouer malgré son âge avancé.

Des joueurs remobilisés

Un quasi sans-faute sur le mercato donc, avec des recrues dont le profil manquait et fait énormément de bien. Mais s'il y a un joueur qui met la bave aux lèvres à tout le monde à Barcelone, c'est Pedri. Après une première partie de saison un peu compliquée en raison de soucis physiques à répétition, le Canarien est bel et bien de retour. Et quel retour ! Plaque tournante de l'animation offensive catalane, l'international espagnol commence en plus de ça à se permettre des gestes de grande classe, n'hésitant pas à effacer ses adversaires avec des dribbles qui nous rappellent, forcément, un certain Andrés Iniesta. Il n'a beau avoir que 19 ans, difficile de trouver un milieu de terrain d'un tel niveau et d'une telle maturité actuellement. Le porte drapeau d'une jeunesse barcelonaise brillante, avec des joueurs comme Araujo ou Gavi qui brillent également, dans l'attente du retour d'Ansu Fati...

Il faut aussi signaler que les cadres, souvent pointés du doigt en première partie de saison, ont un peu redressé la barre. C'est le cas de Jordi Alba, qui affiche un tout autre visage depuis l'arrivée de son ancien acolyte sur le banc de touche. Gerard Piqué a aussi réalisé quelques prestations de haute volée. Quant à Sergio Busquets, on reste loin du meilleur Busi, mais disons que sa baisse de forme est un peu moins flagrante et handicapante. D'autres joueurs, un peu en difficulté, on aussi profité du début de l'ère Xavi pour se relancer. On pense à Ousmane Dembélé, mis en confiance par son coach, mais aussi à Luuk de Jong, qui s'avère être un joker offensif assez efficace. Et au delà des considérations tactiques ou individuelles, les joueurs et les supporters ont surtout retrouvé ce qui semblait oublié et qui reste l'essence du football : prendre du plaisir à jouer ou regarder les matchs !