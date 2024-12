Manchester City entre dans la danse pour la sensation Omar Marmoush !

Manchester City est à la peine. Malgré la récente victoire des hommes de Pep Guardiola contre Leicester, le club mancunien pointe à une décevante cinquième place en Premier League. D’ores et déjà relégués à 14 longueurs de Liverpool, les Skyblues espèrent donc profiter du mercato hivernal pour se renforcer et ainsi relever la tête en seconde partie de saison. Dans cette optique, nous vous indiquions dernièrement les cinq noms ciblés par les hautes sphères de City pour le mercato hivernal. Mais ce n’est pas tout.

Selon les dernières informations du Daily Mail, les Citizens envisagent également de recruter Omar Marmoush dès cet hiver. Séduit par le profil de l’international égyptien (35 sélections, 6 buts), Manchester City veut tenter sa chance pour un joueur qui brille de mille feux au cours des derniers mois. Auteur de 18 buts et 12 passes décisives en 24 rencontres toutes compétitions confondues, le natif de Kairo impressionne et reste l’un des grands artisans de l’actuelle troisième place des Aigles en championnat.

Francfort cherche déjà le remplaçant de Marmoush

Un dossier qui devrait cependant s’avérer onéreux car si la valeur du droitier d’1m83 est initialement estimée à 40 millions de livres sterling, un départ en janvier pourrait changer la donne et pousser les Skyblues à débourser entre 50 et 60 millions de livres. De son côté, Francfort, conscient des convoitises, a d’ores et déjà sondé le marché dans l’espoir de dénicher son digne successeur. Dernièrement, Bild, assurait ainsi que l’attaquant de Mayence Jonathan Burkhardt était ciblé. Tout comme le Rennais Arnaud Kalimuendo, auteur d’un début de saison mitigé (7 buts en 15 matches).

Outre Marmoush, Manchester City souhaiterait également faire revenir Liam Delap de son prêt à Ipswich Town, en plus de la possibilité de signer Dani Olmo s’il met fin à son contrat avec Barcelone, et le milieu de terrain de Crystal Palace Adam Wharton. Sur le plan défensif, les Skyblues ont par ailleurs ciblé Jumaa Bah, actuellement prêté à Valladolid, et Jarrad Branthwaite d’Everton. Des noms qui viennent s’ajouter à une short-list déjà XXL avec les présences de Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Jamal Musiala (Bayern Munich), Marc Guehi (Crystal Palace), Bruno Guimaraes (Newcastle) ou encore Martin Zubimendi (Real Sociedad). L’hiver s’annonce bouillant du côté de l’Etihad Stadium.