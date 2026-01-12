OL : la jolie demande de Jean-Michel Aulas à Karim Benzema

Candidat à la mairie de Lyon, l’ancien président historique de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas s’est lancé en politique. Invité sur France 2 dans l’émission Quelle Epoque, il s’est prêté à un jeu où il devait adresser une question ou une phrase envers différentes personnalités.

Ainsi, lorsque la photo de Karim Benzema est sortie, l’ancien dirigeant de l’Olympique Lyonnais qui a connu Karim Benzema quand celui était un jeune joueur de l’OL s’est fendu de la question suivante : «quand-est-ce que tu reviens ?» Formé à l’Olympique Lyonnais, Karim Benzema a rejoint le club à 10 ans en 1997 et y est resté jusqu’à 2009 et son départ pour le Real Madrid. L’attaquant français évolue depuis 2023 à Al-Ittihad.