OL : la jolie demande de Jean-Michel Aulas à Karim Benzema
Candidat à la mairie de Lyon, l’ancien président historique de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas s’est lancé en politique. Invité sur France 2 dans l’émission Quelle Epoque, il s’est prêté à un jeu où il devait adresser une question ou une phrase envers différentes personnalités.
Ainsi, lorsque la photo de Karim Benzema est sortie, l’ancien dirigeant de l’Olympique Lyonnais qui a connu Karim Benzema quand celui était un jeune joueur de l’OL s’est fendu de la question suivante : «quand-est-ce que tu reviens ?» Formé à l’Olympique Lyonnais, Karim Benzema a rejoint le club à 10 ans en 1997 et y est resté jusqu’à 2009 et son départ pour le Real Madrid. L’attaquant français évolue depuis 2023 à Al-Ittihad.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
CAN 2025 : bagarre générale, arbitre sous escorte policière, échauffourées, scènes de chaos après Algérie-Nigéria
Explorer