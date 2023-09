OM : Adil Rami charge violemment Marcelino… et Jacques-Henri Eyraud

Marcelino n’aura décidément pas marqué la mémoire collective du côté de Marseille. Nommé cet été pour remplacer Igor Tudor sur le banc de l’OM, l’entraîneur asturien a déserté son poste cette semaine, consécutivement à la réunion houleuse tenue face aux groupes de supporters lundi. Au-delà d’un projet de jeu difficilement lisible en ce début de saison, Marcelino a également fait grincer des dents pour sa sortie après le match contre Toulouse (0-0), indiquant que les supporters avaient «pris du plaisir.» Une déclaration qui n’a pas laissé indifférent l’ancien joueur du club Adil Rami.

«Plus rien ne me choque, c’est ce qui fait le charme de cette ville, de l’OM. Personnellement, j’ai connu pire. J’ai connu pire à l’OM avec l’un des pires présidents du monde du football, Jacques-Henri Eyraud a lancé le champion du monde 2018 au micro de Prime Video. Sur l’entraîneur Marcelino, je pense que c’était un mauvais choix. Il a osé dire que les supporters avaient pris du plaisir après le match contre Toulouse et qu’ils ne s’étaient pas ennuyés. Il s’est tiré une balle dans le pied, ça montre que tu ne connais pas l’OM et que tu ne respectes pas le club.»