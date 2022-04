OM : Jorge Sampaoli dévoile ce qu'il veut pour le mercato

La suite après cette publicité

L'OM va un peu mieux. Il y a eu cette défaite face au PSG ce week-end certes, avec un contenu plutôt médiocre, mais avant cet échec face à l'ennemi juré, les troupes de Jorge Sampaoli avaient bien enchaîné les bons résultats. Si certains avaient peur pour la qualification en Ligue des Champions il y a quelques semaines encore, le ticket pour la plus prestigieuse des compétitions européennes est désormais largement envisageable, avec cinq points d'avance sur Nice, le quatrième.

Une qualification qui permettrait au club phocéen d'avoir un peu plus de marge de manœuvre pour le mercato estival. En conférence de presse ce mardi, l'entraîneur argentin de l'OM a confié qu'en coulisses, ça travaille déjà dessus. « En parallèle des matches, on prépare le mercato. On discute avec Pablo Longoria et David Friio. On sait aussi qu'il y aura certains départs à la fin de la saison », a-t-il lancé.

Il sait déjà combien de joueurs il veut

Sur Foot Mercato, nous vous avons notamment dévoilé que le premier candidat à un départ est Alvaro Gonzalez, avec une résiliation déjà bouclée et donc un départ qui pourrait intervenir très rapidement. Des joueurs comme Duje Caleta-Car ou Bouba Kamara, en fin de contrat, devraient aussi quitter le Vélodrome. Au niveau des arrivées, l'Argentin s'attend aussi à du mouvement : « on veut garder nos joueurs de base et y ajouter trois, quatre joueurs qui vont amener de la qualité à l'équipe. On analyse toujours les joueurs. On a toujours des noms qui sont prêts sur le cahier. On verra avec le président et le directeur sportif ».

Sampaoli ne veut donc pas forcément recruter un nombre conséquent de joueurs, avec un message très clair : de la qualité et de la plus-value, plutôt que de la quantité. Comme expliqué sur notre site, l'OM veut notamment conserver Amine Harit, aussi suivi en Liga. Autant dire que l'été va être passionnant sur la Canebière.

