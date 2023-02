Ligue 1 : rien ne va plus au RC Lens !

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais a presque fait le coup parfait. Dimanche soir, les Gones se sont imposés 2 à 1 à domicile face au Racing Club de Lens. Un résultat qui ne fait pas vraiment les affaires des Nordistes, qui traversent une période difficile. Pourtant, cet exercice 2022-23 avait commencé tambour battant avec des résultats excellents et un jeu emballant. Le RCL n’avait subi qu’une seule et unique défaite en vingt-deux matches toutes compétitions confondues cette saison entre 7 août et le 28 janvier. C’était face à Lille le 9 octobre dernier.

Longtemps dauphin du Paris Saint-Germain, le club du nord connaît un creux ces derniers temps. Depuis le nul face à Troyes le 28 janvier (1-1), l’équipe dirigée par Franck Haise a connu des difficultés. Elle a enchaîné avec une défaite face à Nice le 1er février (0-1) avant de concéder un nul face à Brest (1-1). Après s’en être sorti aux tirs au but face à Lorient en Coupe de France, Lens avait rendez-vous avec l’OL en L1. Et les coéquipiers de Brice Samba se sont inclinés 2 à 1 donc. Une défaite qui ne fait pas leurs affaires.

Lens ne gagne plus et impressionne moins

Lens, qui n’a donc plus gagné en L1 depuis le 14 janvier (2 nuls, 2 défaites), soit pratiquement un mois, descend petit à petit au classement. En effet, le club, qui totalise actuellement 46 points (13 victoires, 7 nuls et 3 défaites) a laissé sa deuxième place pour la quatrième. Désormais, l’OM est en deuxième position avec 49 unités. Monaco, qui s’est imposé ce week-end face au PSG, grimpe sur la troisième marche du podium (47 points). Peu distancé, Lens n’est pas dans une très bonne dynamique actuellement. Après la rencontre face aux Gones, Franck Haise a tenté d’expliquer cette mauvaise passe.

«Il y a des regrets, sur le résultat. On a fait quand même un bon match, voire même très bon. Si on l’a perdu, c’est qu’on a fait des erreurs défensives à certains moments, sur les deux buts, et on n’a pas été assez chirurgical. C’est la différence entre une bonne équipe, et une très bonne. On est parfois moins précis. Il faut concrétiser, ou au moins éviter de faire des erreurs.» En revanche, le technicien français ne veut pas trouver d’excuses. «Je ne peux pas mettre ça sur le dos de la fatigue, j’ai changé sept joueurs, et il y a eu un turnover pendant les cinq matches. »

2 points pris sur 12 en L1

Il poursuit : «je trouve qu’on a gardé de la qualité dans nos animations offensives, dans la maîtrise. On arrive à faire ce qu’on souhaite dans beaucoup de choses. Il faut être très bon dans les deux surfaces. Ces derniers temps, on est moins bons là-dedans, aussi bien offensivement que défensivement.» Il a toutefois défendu Seko Fofana, pointé du doigt par certains. «Ce serait trop facile de résumer un manque de résultat parce que Seko Fofana est un peu moins bien. Il y a d’autres joueurs un peu moins efficaces, moins précis, moins justes. Nos victoires sont collectives, nos défaites doivent l’être aussi.» Moins rayonnant, le RCL n’a pas dit son dernier mot.

«Il était un peu tôt quand vous nous annonciez en train de jouer la première place à la moitié du championnat (sourire). Je reste fier de mon équipe, fier de ce qu’elle donne. Il nous manque certaines choses pour rester en haut. Est-ce qu’on est rentrés dans le rang ? Pour les toutes premières places oui, mais on va continuer à avancer (…) Je ne vais pas tout jeter parce qu’on est moins efficaces dans les deux zones importantes (…) On va traverser ça ensemble, on verra dans quelques journées. On va continuer à croire en notre projet, garder de la sérénité, de la confiance pour les joueurs, et retourner la situation comptable.» Avec 2 points pris sur 12 possibles, Lens avance au ralenti. Le match face à Nantes dimanche prochain sera l’occasion de reprendre sa course en avant.