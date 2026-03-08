OL - Paris FC : les compositions officielles

Ce dimanche soir, c’est la fin de la 25e journée de la Ligue 1 2025/2026 avec un sacré duel entre l’Olympique Lyonnais et le Paris FC. À domicile, les Gones s’organisent dans un 4-4-2 losange avec Dominik Greif qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Hans Hateboer, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico en défense. Tanner Tessmann, Tyler Morton et Abner Vinicius composent l’entrejeu alors que Khalis Merah est placé un cran plus haut. En pointe, Adam Karabec est accompagné par Rémi Himbert. Endrick, Corentin Tolisso, Roman Yaremchuk ou encore Noah Nartey débutent sur le banc.

De leur côté, les Franciliens s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Kevin Trapp dans les cages derrière Adama Camara, Diego Coppola, Moustapha Mbow et Nhoa Sangui. Le milieu de terrain est assuré par Pierre Lees-Melou et Marshall Munetsi. Devant, Jean-Philippe Krasso est soutenu par Jonathan Ikoné, Rudy Matondo et Moses Simon.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Greif - Hateboer, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton, Abner - Merah - Karabec, Himbert

Paris FC : Trapp - Camara, Coppola, Mbow, Sangui - Lees-Melou, Munetsi - Ikoné, Matondo, Simon - Krasso