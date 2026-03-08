Menu Rechercher
Commenter 30
Ligue 1

OL - Paris FC : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Paulo Fonseca sur le banc de l'OL @Maxppp
Lyon 0-0 Paris FC

Ce dimanche soir, c’est la fin de la 25e journée de la Ligue 1 2025/2026 avec un sacré duel entre l’Olympique Lyonnais et le Paris FC. À domicile, les Gones s’organisent dans un 4-4-2 losange avec Dominik Greif qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Hans Hateboer, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico en défense. Tanner Tessmann, Tyler Morton et Abner Vinicius composent l’entrejeu alors que Khalis Merah est placé un cran plus haut. En pointe, Adam Karabec est accompagné par Rémi Himbert. Endrick, Corentin Tolisso, Roman Yaremchuk ou encore Noah Nartey débutent sur le banc.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Franciliens s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Kevin Trapp dans les cages derrière Adama Camara, Diego Coppola, Moustapha Mbow et Nhoa Sangui. Le milieu de terrain est assuré par Pierre Lees-Melou et Marshall Munetsi. Devant, Jean-Philippe Krasso est soutenu par Jonathan Ikoné, Rudy Matondo et Moses Simon.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Greif - Hateboer, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton, Abner - Merah - Karabec, Himbert

La suite après cette publicité

Paris FC : Trapp - Camara, Coppola, Mbow, Sangui - Lees-Melou, Munetsi - Ikoné, Matondo, Simon - Krasso

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (30)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Paris FC

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Paris FC Logo Paris FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier