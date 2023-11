OL : les confessions de Maxence Caqueret sur la méthode Grosso

Dans un entretien accordé à Téléfoot, le milieu de terrain français Maxence Caqueret (23 ans) a dévoilé les premiers ingrédients demandés par son nouvel entraîneur à l’Olympique Lyonnais, Fabio Grosso, intronisé à la mi-septembre : «le coach a beaucoup insisté sur l’engagement, l’agressivité. On comprend beaucoup plus ce qu’il nous demande, on est plus structuré, mais il faut qu’on soit plus efficace dans les deux surfaces.» Les demandes du coach de 45 ans ont été quelque peu concrétisées lors de la victoire à Rennes - réduit néanmoins à 10, la première de la saison avant la réception du LOSC ce samedi soir (20h45).

La suite après cette publicité

Et avant le match de clôture de la 13e journée de Ligue 1, l’international Espoirs tricolore (24 sélections, 4 buts) explique également les coulisses des incidents à Marseille, ayant provoqué le report de l’Olympico au 6 décembre prochain. Un malheureux évènement pour son technicien, mais qui a néanmoins participé à l’unité des Gones dans ce début de saison plus que compliqué (lanterne rouge de L1, 5 points de retard sur le premier relégable avant ce week-end). «Le fait que le coach soit blessé, ça a été un moment assez dur. Dans le vestiaire on a senti un peu de peur, mais on a surtout senti une cohésion. C’est le jour où j’ai vu l’équipe la plus soudée cette année.»