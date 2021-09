Serie A : première victoire de la saison pour la Juve qui a eu chaud à La Spezia

Suite de cette 5e journée de Serie A avec la victoire dans la douleur de la Juventus sur le terrain de La Spezia 3-2. D'abord devant au tableau d'affichage grâce au premier but de Moise Kean (28e) depuis son retour dans son club formateur, la Vieille Dame a vu la situation lui échapper en prenant deux buts par Gyasi (33e) et l'ancien Toulousain Antiste (49e).

La Juve a finalement trouvé les ressources et a fini par l'emporter par Chiesa (66e) et De Ligt (72e). Ce premier succès dans ce championnat va faire beaucoup de bien aux hommes d'Allegri, qui remontent à la 12e place, tandis que le club de Thiago Motta est 16e. Dans le même temps, Salernitana et le Hellas Vérone se sont séparés sur un nul prolifique 2-2. Le doublé de Kalinic (7e, 29e) n'a pas suffi puisque le promu est revenu par Gondo (45e+2) et Coulibaly (76e).

Le classement de Serie A.