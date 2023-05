Ruud van Nistelrooy quitte son poste d’entraîneur du PSV Eindhoven

La saison d’Eredivie arrive bientôt à son terme tandis que le podium est quasiment acté à seulement une petite journée de la fin du championnat néerlandais. En haut du classement, on retrouve notamment le Feyenoord Rotterdam puis le PSV Eindhoven et enfin l’Ajax Amsterdam sur la dernière marche. Dauphins du leader, les joueurs de Ruud van Nistelrooy ont réussi une saison très intéressante à l’image de Xavi Simons, prêté par le Paris Saint-Germain. Mais une nouvelle a fait l’effet d’une bombe ce mercredi matin et elle concerne l’entraîneur de 46 ans. Après plusieurs entretiens sur des questions internes au cours des dernières semaines, une réunion entre le conseil d’administration du club néerlandais et l’ancien joueur professionnel avait d’ailleurs eu lieu ce mardi soir.

Si lors de cette réunion, les deux parties ont décidé de se concentrer sur le dernier match de la saison en Eredivisie dimanche prochain contre l’AZ Alkmaar avant de poursuivre les discussions sur une éventuelle prolongation seulement après la saison, le technicien néerlandais a finalement pris une toute autre décision ce mercredi matin. «Van Nistelrooy a déclaré ce matin qu’à son avis, il n’y avait pas assez de soutien et d’appui au sein du club pour continuer plus longtemps. Il l’a également expliqué au groupe de joueurs et au personnel immédiatement après le match. Dimanche prochain, Fred Rutten reprendra temporairement son rôle d’entraîneur principal à la demande du conseil d’administration. Le PSV regrette la décision de Van Nistelrooij et lui est reconnaissant d’avoir remporté le Johan Cruijff Schaal et le TOTO KNVB Beker cette saison et espère terminer l’année footballistique à la deuxième place», peut-on notamment lire dans le communiqué du PSG Eindhoven.

