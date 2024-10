Real Madrid : Carlo Ancelotti aurait fait une erreur avec Kylian Mbappé et Vinicius Jr…

Ce mercredi, au lendemain de l’incroyable remontada du Real Madrid face au Borussia Dortmund (5-2), il n’y en avait que pour Vinicius Jr. Auteur d’un magnifique triplé, le Brésilien rappelait, à une semaine de l’attribution du Ballon d’Or 2024, qu’il était le grand favori pour succéder à Lionel Messi. Auteur de 8 buts et 7 passes décisives en 14 matches (toutes compétitions confondues), l’international auriverde est le leader offensif de la Casa Blanca. De quoi reléguer Kylian Mbappé au second plan. Le bilan du Bondynois n’est pourtant pas mauvais (8 buts, 2 passes décisives en 13 matches), compte tenu qu’il évolue dans l’axe, un poste qu’il apprécie moins que sa position de prédilection sur l’aile gauche.

Oui, mais à gauche, il y a Vinicius Jr, un taulier indéboulonnable. La scène filmée montrant Mbappé donner des conseils au Brésilien pour marquer un but avait donc de quoi faire sourire à Madrid où le Brésilien a acquis le statut de patron du Real Madrid. Hier, la presse espagnole soulignait d’ailleurs que le statut du Sud-Américain posait problème à Mbappé. Le Français est la recrue star des Merengues, mais elle doit évoluer dans l’ombre de « Vini ».

« Tant que c’est comme ça, ne réclamez pas le Mbappé du PSG »

Pas simple, forcément, pour un joueur qui a été le centre du monde au PSG. Carlo Ancelotti parviendra-t-il à trouver la solution ? Car, pour le moment, si Mbappé marque, il pèse nettement moins sur les matches et aligne les prestations plutôt neutres. Ancelotti vous dira que cela lui suffit et qu’un avant-centre est là pour marquer. Mais en Espagne, la cohabitation entre le Français et le Brésilien semble vouée à l’échec si rien ne change. En clair, le Real Madrid ne pourrait pas se permettre de reléguer trop longtemps au second plan une star planétaire comme Mbappé. « Tous les ballons étaient pour lui, il jouait où il voulait. Ici (à Madrid), il ne joue pas où il veut. Ici, le seul unique leader qui décide où il joue et comment il joue, c’est Vinicius. Mbappé est le valet de Vinicius. Tant que c’est comme ça, ne réclamez pas le Mbappé du PSG », a déclaré Josep Pedrerol dans son émission El Chiringuito

Agacé, le célèbre présentateur espagnol a ensuite ajouté qu’Ancelotti avait pourtant la solution sous ses yeux. « Ou Ancelotti arrive à mieux gérer cette situation, ou il y en a un de trop. Je me souviens d’une interview d’Ancelotti disant qu’il mettait Vinicius dans l’axe et que le joueur aimait ça. Mbappé est là et tu enlèves Vinicius de l’axe… Tout était réglé pourtant ! Vinicius aimait jouer dans l’axe et tu l’enlèves de là pour ennuyer Mbappé. On en reparlera quand ils gagneront la Ligue des champions. » Attention quand même à remettre en question un potentiel sacre du réal Madrid en C1. Car s’il y a bien une compétition où les Merengues font des miracles, c’est bien celle-là.