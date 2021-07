Droits TV : la Premier League bientôt en exclusivité sur Canal+

Alors qu’il a perdu sa position dominante en Ligue 1, le groupe Canal+ n’a pas trainé pour se rattraper. Outre le retour de la Ligue des Champions dès cette saison 2021/2022, la chaine cryptée vient d’annoncer qu’elle a prolongé de trois ans son contrat de diffuser de la Premier League.

«Salah, Foden, Cavani, Kane, Rashford, De Bruyne, Aubameyang, Kanté, Pogba, Lloris... Le championnat national le plus prisé, le plus emblématique, avec ses stars, ses clubs mythiques et ses derbys endiablés. La Premier League reste sur CANAL+ pour trois saisons supplémentaires à compter de la saison 2022-2023. CANAL+ est fier d'avoir renouvelé les droits du championnat anglais dans son intégralité, soit 380 matchs par saison. Toutes ces rencontres seront à suivre sur les chaînes CANAL+, ainsi que sur myCANAL, et notamment la chaîne digitale CANAL+ PREMIER LEAGUE. Le Groupe CANAL+ poursuit son développement à l'international avec également l'acquisition des droits exclusifs de la Premier League en intégralité à compter de la saison 2022-2023 en République tchèque et Slovaquie, où le Groupe CANAL+ est leader de la télévision payante. Reprise de la Premier League sur les chaînes CANAL+ dès le 13 aout 2021», indique le communiqué.