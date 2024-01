Arthur Vermeeren s’engage avec l’Atlético Madrid !

Il était l’un des jeunes milieux de terrain les plus convoités du mercato hivernal. Brillant depuis plusieurs mois avec le Royal Antwerp, Arthur Vermeeren était sur les tablettes de plusieurs grands clubs sur le Vieux Continent. Encore très intéressant lors de la phase de groupes de la Ligue des Champions avec la formation belge ces dernières semaines, un départ du joueur de 18 ans semblait inéluctable cet hiver. Et depuis plusieurs jours, c’est l’Atlético de Madrid qui avait sérieusement accéléré sur le dossier.

Ce vendredi, les Colchoneros ont entériné la venue de l’international belge (2 sélections) qui est désormais lié avec le club madrilène pour les six prochaines saisons : «Arthur Vermeeren (7 février 2005, Lier, Belgique) est un nouveau joueur de l’Atlético de Madrid après l’accord conclu avec Anvers pour le transfert du milieu de terrain dans notre club, pour lequel il signe pour le reste de la saison et six saisons supplémentaires.» Belle prise pour les Matelassiers alors que le montant de la transaction se situe aux alentours des 20 millions d’euros.