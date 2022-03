Portugal - Macédoine du Nord : les compositions officielles

Dernière étape des barrages au Mondial 2022 pour le Portugal et la Macédoine du Nord ce soir à Porto (rencontre à suivre en direct commenté sur FM dès 20h45). Après avoir créé la sensation jeudi dernier en battant l’Italie (1-0) dans le temps additionnel, l’équipe des Balkans doit à nouveau réaliser un exploit pour se qualifier pour la première Coupe du Monde de son histoire. De leur côté, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers, tombeurs de la Turquie au tour précédent, veulent se qualifier pour le 8ème mondial de leur histoire, le 6ème d’affilée. Pour cela, les Portugais doivent se sortir du piège macédonien.

Fernando Santos peut compter sur le retour de João Cancelo, suspendu lors du match précédent face à la Turquie, et de son pilier de la défense Pepe. Pour le reste, les hommes forts, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Diogo Jota ou encore Bernardo Silva sont bien titulaires. Les deux Parisiens Danilo et Nuno Mendes font eux aussi partie de l'équipe qui débutera la rencontre. Blagoja Milevski, de son côté, reconduit un onze proche de celui qui l'a emporté face à l'Italie. À noter que Kostadinov et le Napolitain Elmas, suspendus contre l’Italie, sont bien alignés sur le front de l'attaque.

Les compositions d’équipe :

Portugal : Diogo Costa - Cancelo, Danilo, Pepe, Nuno Mendes - Fernandes, Moutinho, Otavio - Ronaldo, Diogo Jota, Silva

Macédoine du Nord : Dimitrievski - Ristovski, Musliu, Velkovski, Alioski - Elmas, Bardhi, Ademi, Trajkovski - Ristovski, Kostadinov