Real Madrid : la prolongation de Vinicius bientôt officialisée

Vinicius est une pièce maîtresse dans le projet à court et long terme du Real Madrid. Alors qu’il avait rejoint la capitale ibérique en 2018, l’ailier gauche est monté en puissance au fil des saisons afin de devenir l’un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Son contrat expirant en 2024, les dirigeants merengues avaient trouvé, la saison passée, un accord pour prolonger leur pépite jusqu’en 2027. Par la même occasion, le Brésilien bénéficierait d’une large revalorisation salariale qui lui permettra d’avoir l’un des plus gros cachets du club quatorze fois vainqueur de la Ligue des Champions.

Pour autant, cette prolongation n’a toujours pas été officialisé. Alors qu’elle devait avoir lieu juste avant cette trêve internationale, le fait que Florentino Perez ait été testé positif au Covid-19 a retardé l’échéance. Finalement, selon les dernières indiscrétions de Relevo, Vinicius et le patron du Real Madrid devraient poser ensemble stylo en main la semaine prochaine. Tandis que "Vini" sera de retour après son stage international avec le Brésil, le président de la Maison Blanche devrait être opérationnel et remis du Covid. Une bonne nouvelle pour le Real Madrid et ses supporters.