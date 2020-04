Barça: les étonnantes confessions de la recrue surprise Matheus Fernandes

Un coup double. Le 31 janvier dernier, le FC Barcelone avait annoncé l'arrivée du jeune et prometteur Francisco Trincão (Braga). Quelques heures plus tard, les pensionnaires du Camp Nou ont officialisé un autre transfert de dernière minute. «Le FC Barcelone et Palmeiras ont trouvé un accord pour le transfert du joueur Matheus Fernandes Siqueira et il rejoindra le club le 1er juillet 2020. Le montant du transfert sera de 7 millions d'euros, plus 3 millions de bonus. Le joueur signera un contrat de 5 ans, qui prendra donc fin lors de la saison 2024-25. Sa clause libératoire est fixée à 300 millions d'euros ». Suivi depuis quelques semaines, le Brésilien avait livré ses premières impressions sur son compte Instagram. « Je n'ai jamais été bon dans les adieux mais parfois ils sont nécessaires, même s'ils sont très difficiles. Je dis au revoir et je remercie Palmeiras. Aujourd'hui est venu le jour où je vais réaliser mon rêve de jouer en Europe. Bientôt de nouveaux défis, objectifs et rêves.»

Il n'a pas encore joué à Valladolid

Avant de rejoindre les Catalans, le milieu de terrain âgé de 21 ans a été prêté au Real Valladolid. Mais le Brésilien n'a pas joué la moindre minute avec l'écurie où évolue Hatem Ben Arfa. Pas de quoi l'aider à s'adapter au mieux en Europe, lui dont le transfert a surpris. Directeur sportif de Palmeiras, Alexandre Mattos avait d'ailleurs livré les dessous de cette étonnante opération à Fox Sports. « En octobre 2019, j'ai appelé André Cury et je lui ai demandé de parler avec Abidal parce que je voulais lui montrer un joueur. Cury pensait que c'était Dudu (attaquant international brésilien de Palmeiras, NDLR). Puis Abidal est venu voir une séance d’entraînement de l'équipe réserve. Je lui ai dit de regarder le numéro 35. À ce moment là, on m'a dit que j'étais fou. "Tu veux vendre un joueur de la réserve, qui ne joue pas beaucoup, au Barça ?". Moi, je pensais qu'il ne jouait pas à cause de l'entraîneur ».

Des propos qui n'ont pas de quoi rassurer dans la cité catalane. Une cité que Matheus Fernandes compte bien faire sienne. Ce jeudi, il a livré sa première interview depuis sa signature. Et c'est à Mundo Deportivo qu'il s'est confié. Tout d'abord, il a évoqué son manque de temps de jeu à Valladolid. «Oui, c'est un peu compliqué. Je suis un peu impatient de pouvoir entrer sur le terrain et faire ses débuts. Le coronavirus est apparu et je n'ai pas pu jouer. Je dois travailler pour pouvoir plus tard faire mes débuts avec Valladolid».Mais le footballeur auriverde est clair, il rejoindra le Barça à l'issue de son prêt.

Matheus rêve en grand au Barça

«Je suis très heureux d'être à Valladolid, c'est un super club, j'apprends beaucoup de choses, c'est pour cela que je suis venu, mais mon objectif est de jouer pour Barcelone. Le contrat se termine en juin, je veux être à Barcelone. C'est le rêve de chaque enfant. Si je ne peux pas aller à Barcelone maintenant, je continuerais d'apprendre à Valladolid ou dans un autre club où ils envisagent de me prêter. Je suis heureux d'être ici et de pouvoir disputer le championnat d'Espagne». En Espagne justement, son arrivée a surpris, d'autant qu'il n'était pas un titulaire à Palmeiras. Mais le principal intéressé ne se tracasse pas avec ça, lui qui est sûr de ses forces.

«Mon rêve a toujours été de jouer pour le Barça et j'ai toujours travaillé pour ça. Quelle que soit l'équipe dans laquelle j'étais ou peut être encore, j'ai toujours rêvé de jouer pour Barcelone. Il était clair pour moi que si je suscitais un intérêt de la part de Barcelone, j'irais là-bas. Mon agent a discuté et nous sommes parvenus à un accord. Je pense que je vais réussir au Barça, j'ai du potentiel pour ça, je pense que je m'adapte au style de jeu. J'espère que je pourrai être là et y rester pour toujours et faire ma propre histoire à Barcelone». Enfin, le joueur qui apprécie Sergio Busquets et qui pense devoir améliorer notamment sa finition, est sûr de ses forces. «Je suis un milieu de terrain qui va de zone en zone, mais j'aime aussi jouer dans une position plus stable en protégeant la défense. Je suis un joueur technique, les gens peuvent me découvrir dans les matches. Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre, j'en suis conscient et j'essaie de m'améliorer ici à Valladolid, mais je pense que je vais marquer une époque à Barcelone.» Après la parole, place aux actes !