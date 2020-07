LASK se sépare de Valérien Ismaël

Alors que tout allait bien au printemps avec une place de leader du championnat autrichien et une qualification en 8e de finale de la Ligue Europa, le LASK de Valérien Ismaël n'a pas bien digéré l'arrêt des compétitions, puis la reprise. Le club vient d'annoncer l'éviction du technicien français après une mauvaise fin de saison et la victoire en championnat du RB Salzbourg. Il est remplacé par Dominik Thalhammer, qui endosse le rôle d’entraîneur et de directeur sportif.

«Le club souhaite transmettre tous ses vœux à l'ancien entraîneur de l'équipe Valérien Ismaël et lui souhaite bonne chance dans sa future carrière», lâche le communiqué du LASK. Longtemps leader, le club termine 4e des play-offs après plusieurs défaites contre des concurrents directs et la perte de six points pour avoir enfreint les règles sanitaires à l'entraînement.

