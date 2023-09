Le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, sensation annoncée de la Bundesliga

La suite après cette publicité

Arrivé au Bayer Leverkusen alors que le club allemand pointait à une décevante et dangereuse 17e place, Xabi Alonso a déjà réussi son pari. Ancienne gloire de Liverpool et du Real Madrid, le milieu défensif espagnol champion du monde en 2010 avait opté pour un apprentissage avec les jeunes du Real Madrid et de la Real Sociedad avant de finalement faire le grand saut en octobre dernier. Déjà passé proche du Borussia Mönchengladbach, c’est donc une autre écurie de Bundesliga, le Bayer Leverkusen, qui a eu ses faveurs. Pourtant, passé la victoire initiale contre Schalke 04 (4-0), Xabi Alonso avait du mal a enrailler la dynamique de son équipe et a faire adopter son système de jeu. Battu par Porto (3-0) puis accroché par l’Atlético de Madrid (2-2) et Bruges (0-0) en Ligue des Champions, le Bayer Leverkusen limitait la casse en étant reversé en Ligue Europa. En championnat, le club était accroché par Wolfsbourg (2-2) puis dominé par le RB Leipzig (2-0).

Une vraie période de doute qui a été suivi d’une trêve hivernale idéale pour travailler encore plus les automatismes dans le 3-4-3 modulable en 3-4-1-2 de Xabi Alonso. Le retour de Florian Wirtz d’une grave blessure aux ligaments croisés (4 buts et 8 offrandes en 25 rencontres) a également ajouté une touche de créativité qu’il manquait dans cette équipe. Et comme un puzzle trouvant sa pièce manquante tout s’est harmonisé. Demi-finaliste de la Ligue Europa, le club allemand a terminé sixième en Bundesliga, arrachant une place qualificative en Ligue Europa. Ils ont longtemps d’ailleurs eu le meilleur bilan de la seconde partie de saison en Bundesliga avant finalement de se relâcher sans conséquence lors des cinq dernières journées (3 nuls et 2 défaites). La saison 2023/2024 apparaissait donc comme celle de la confirmation pour Xabi Alonso et son Bayer Leverkusen.

Un mercato ambitieux

Ne perdant uniquement 'que’ Moussa Diaby (Aston Villa) et Kerem Demirbay (Galatasaray) comme joueurs-cadres de l’équipe, le Bayer Leverkusen a su garder ses autres éléments de talents comme Edmond Tapsoba, Piero Hincapié, Jeremie Frimpong, Amine Adli ou encore Florian Wirtz. Mieux, le Werkself s’est considérablement renforcé avec un gardien remplaçant (Matej Kovar, Manchester United), un défenseur central axe droit (Josip Stanisic, Bayern Munich), un piston gauche (Alejandro Grimaldo, Benfica), un milieu opérant dans le double pivot (Granit Xhaka, Arsenal), un ailier droit capable de jouer dans le demi-espace (Jonas Hofmann, Borussia Mönchengladbach) et un buteur (Victor Boniface, Union St-Gilloise). Un mercato misant sur de jeunes éléments et d’autres, plus expérimentés, mais approchant ou atteignant légèrement la trentaine d’années, qui est fort intéressant et financièrement intelligent (moins de 60M€ dépensés pour les 7 renforts de Leverkusen en intégrant le latéral droit Arthur).

Offrant ainsi un effectif plus étoffé quantitativement et qualitativement à Xabi Alonso, le club allemand a reçu en échange une belle marque de confiance puisque ce dernier a prolongé début août jusqu’en juin 2026. Néanmoins, Sport Bild a révélé qu’une clause secrète pourrait être activée par le Basque si un grand club propose une offre appropriée pour le recruter. En attendant cette possibilité, le coach lié à Chelsea, le Paris Saint-Germain, mais surtout le Real Madrid durant l’été dernier se concentre intégralement sur le championnat. La préparation a été bonne et témoigne d’une belle montée en puissance avec notamment des victoires intéressantes contre l’Olympique de Marseille (2-1) et West Ham (4-0). En Coupe d’Allemagne, la victoire contre les amateurs du Teutonia Ottensen (8-0) a aussi permis de récolter un bon brin de confiance.

Des débuts probants

Néanmoins, le coach espagnol ne voulait pas s’enflammer à la veille du lancement de la saison et d’un choc contre le RB Leipzig : «nous n’avons pas encore commencé, il n’y a aucune raison d’être félicités. Nous ne sommes pas stupides ! Nous ne pensons pas être les meilleurs. Parce que nous n’avons encore rien obtenu. Il n’y a pas de médailles en août…» Pour le trophée, il faudra attendre certes, mais pour le succès c’est réel avec une victoire 3-2 obtenue face aux Saxons dans ce qui était le choc de la 1re journée. Les déplacements de Victor Boniface, la vista de Florian Wirtz ou encore l’explosivité de Jeremie Frimpong ont fait mouche lors d’une victoire qui peut déjà s’apparenter à une première belle référence pour le club allemand. D’ailleurs outre-Rhin, certains s’enflamment déjà.

C’est notamment le cas du champion du monde 2014 Kevin Großkreutz qui a déclaré ceci à Bild : «l’équipe a fait un énorme pas en avant sous Alonso. Je peux même très bien imaginer qu’Alonso sera le prochain entraîneur du Bayern.» Des mots forts de la part de l’ancien du Borussia Dortmund qui témoignent de la confiance qui entoure le projet mené par le Bayer Leverkusen. Candidat à un top 4 à la fin de la saison et ambitieux en Europa League, le club allemand se présente comme l’une des équipes frissons de cet exercice 2023/2024 et son jeu léché n’y est pas étranger. Après une première réussie, le Werkself a effacé facilement le Borussia Mönchengladbach (4-0) et Darmstadt (5-1). Le piston droit Jeremie Frimpong (1 but et 3 offrandes) ainsi que le maître à jouer Florian Wirtz (1 but et 2 offrandes) et son pendant Jonas Hofmann (1 but et 2 offrandes) sont les symboles de ce début de saison canon. Mais un homme sort encore plus du lot, la recrue Victor Boniface (4 buts, 3 offrandes).

«C’est un avant-centre typique. Il veut toujours marquer des buts. Et il veut toujours s’améliorer pour l’équipe. Il a toujours l’équipe en tête. Victor peut affronter deux défenseurs centraux. C’est un gros problème pour les adversaires. Physiquement, techniquement, il fait des courses profondes» a notamment expliqué Xabi Alonso du côté de Sport Bild. Puissant, rapide, à l’aise techniquement, Victor Boniface est la nouvelle coqueluche de la BayArena et affirme la montée en puissance du Bayer Leverkusen. Cependant, la confirmation se fera sur la durée et quoi de mieux qu’un match face au Bayern Munich pour le leader de la Bundesliga afin d’installer un peu plus ses ambitions. On aura déjà de nouvelles réponses ce vendredi soir.