AS Monaco : Maghnès Akliouche envoie plusieurs messages après son match contre le PSG !

C’était le match qu’il ne fallait pas rater. Face au PSG, au Parc des Princes, dans le cadre du barrage retour de la Ligue des Champions, Maghnès Akliouche a répondu présent de la plus belle des manières. Dans un 3-5-2 mis en place par Pocognoli pour prendre le jeu à son compte dès le coup d’envoi, le milieu offensif de 23 ans a été le joueur monégasque le plus remuant, le plus tranchant, le plus dangereux. Très tôt dans le match, il faisait mal à la défense parisienne pour offrir une balle de but à Coulibaly, qui vendangeait complètement. Techniquement très adroit, il profitait des premiers signes de nervosité chez Pacho et Marquinhos pour régaler ses partenaires.

Pendant les 45 premières minutes, il a été impliqué dans toutes les occasions de son équipe. Capable de redescendre chercher bas le cuir pour faire souffler son équipe, il a aussi joué très juste dans les petits espaces pour résister au pressing du PSG. Et il n’a pas hésité à faire des courses sans ballon pour libérer des espaces. Puis, à la 45e, il a été récompensé par un but. Servi dans l’espace par Coulibaly dans la surface, il ajustait Safonov d’un plat du pied gauche, le ballon tapant le poteau avant de rentrer. Jusqu’à l’heure de jeu et l’expulsion de Coulibaly, il réalisait le match parfait. De quoi faire taire les critiques naissantes à son sujet ces dernières semaines.

Un beau CV pour le Mondial 2026

« Maghnès était prêt à rendre service à l’équipe. On sait que ce genre de match a un grand attrait pour lui. Il a envie de montrer qu’il peut être décisif. Il l’a été. Je suis très content de son jeu, il a été bon avec et sans ballon », a lancé Pocognoli en conférence de presse, avant que le principal intéressé s’explique aussi en zone mixte. « Ce soir, il y a de la frustration. J’avais pas mal de libertés sur ce match-là. Je pense que ça s’est vu. J’étais proche de Balogun mais je pouvais dézoner donc c’est agréable ce genre de situations. Oui, je sais que ce sont des matches importants et donc les joueurs importants, on les attend dans ce genre de rendez-vous. J’avais aussi à cœur de répondre présent et à chaque rendez-vous, j’essaierai de répondre. Si ça m’a piqué, les critiques ? Même sans les voir, on en voit toujours un petit peu. J’ai l’état d’esprit de toujours vouloir mieux faire et donc j’apprends tous les jours ». L’international français (5 sélections) n’a pas tort. Il était bien attendu pour ce choc, d’une part car il affrontait l’un de ses prétendants réguliers sur le mercato, mais aussi car cette affiche pouvait être une belle vitrine à quelques mois du Mondial 2026.

Car dans les tribunes du Parc des Princes se trouvait Guy Stéphan, l’adjoint de Didier Deschamps avec l’équipe de France. Un spectateur de choix qui a dû apprécier ce qu’Akliouche a produit. Et ce, même si le joueur a esquivé le sujet : « je me concentre sur ce que je fais en club, on verra plus tard ». Convoqué pour la première fois en septembre 2025, il a réussi à se faire une petite place dans l’armada offensive XXL de l’équipe de France. Ce mercredi, face au PSG, devant Guy Stéphan, dans un stade plein et sous les projecteurs de la Ligue des champions, Akliouche a produit exactement le genre de match qu’on attendait de lui depuis des mois. Le message est envoyé. La balle est désormais dans le camp de Deschamps.