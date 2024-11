PL : Arsenal écrase West Ham et prend la deuxième place

Suite de la 13e journée de Premier League ce samedi après-midi. Après le traditionnel multiplex de 15h, il y avait une affiche plutôt emballante entre West Ham et Arsenal. Les Gunners, qui restent sur une large victoire face à Nottingham Forest (3-0) en Premier League et une autre face au Sporting (5-1) en C1, avaient l’occasion de monter sur le podium en cas de succès. Mais ce n’était pas simple face à des Hammers, dans le dur cette saison, mais qui souhaitaient donc se relancer rapidement. Mais les hommes de Julen Lopetegui n’ont pas fait le poids face à l’armada offensive d’Arsenal qui confirme bien son retour en forme. Après 36 minutes de jeu, la formation de Mikel Arteta menait… 4-0.

Le défenseur central Gabriel, déjà buteur face au Sporting, allumait la première mèche dans ce match (1-0, 10e) avant que Leandro Trossard ne fasse le break (2-0, 27e). Dans la foulée, Martin Odegaard ne tremblait pas au moment de transformer son penalty (3-0, 34e). Kai Havertz, à peine deux minutes plus tard, y allait aussi de son but (4-0, 36e). Sonné, West Ham arrivait pourtant à inscrire deux buts juste après grâce à Wan-Bissaka (sur une passe de l’ancien parisien Carlos Soler) et Emerson. De quoi relancer l’intérêt du match et faire douter Arsenal ? Pas vraiment puisque juste avant la pause, c’est cette fois Bukayo Saka qui transformait un penalty (5-2, 45e+5). Au retour des vestiaires, Arsenal gérait tranquillement sa rencontre et conservait son avantage jusqu’à la fin. Avec cette nouvelle belle victoire, la formation londonienne envoie un message fort à la concurrence et remonte à la 2e place du classement en attendant les matches de Manchester City et Chelsea. De son côté, West Ham confirme son début de saison compliqué et s’enfonce dans la deuxième partie de tableau.