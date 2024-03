JO : les deux stars que veut appeler le Maroc

Comme la France, l’Argentine ou l’Espagne, le Maroc participera aux Jeux Olympiques. Les Lions de l’Atlas font partie des 16 nations qui participeront aux épreuves de football, et si on se fie aux informations de Relevo, les Marocains ne comptent pas faire de la figuration.

La suite après cette publicité

Le média ibérique précise ainsi que pour convaincre Brahim Diaz de jouer avec le Maroc, on lui a proposé de participer aux Jeux Olympiques avec Achraf Hakimi. Agés de 24 et 25 ans respectivement, les deux joueurs nés en Espagne pourraient participer au tournoi grâce à une règle qui autorise la présence de trois joueurs de plus de vingt-trois ans par équipe.