Liga : Getafe et Grenade se neutralisent, de même entre Las Palmas et Osasuna

Suite de la 13ème journée de Liga avec deux rencontres prévues ce samedi après-midi. Grenade accueillait Getafe, Las Palmas se déplaçait à Pampelune pour y défier Osasuna. Les Nazaríes et le Azulones se sont quittés sur un score nul (1-1) après des buts de Gonzalo Villar et Borja Mayoral. Même score final entre les Gorritxoak et le Pio-pio (1-1) avec des réalisations signées Alberto Moleiro et Ante Budimir.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 11 Getafe 16 13 -2 3 7 3 15 17 19 Grenade 7 13 -12 1 4 8 18 30

Au classement, Grenade est toujours en grand danger avec une inquiétante 19ème place, tandis que Getafe campe le ventre mou avec une 11ème marche, juste devant Osasuna qui est 12ème. Quant à Las Palmas, ils continuent leur surprenant début de saison avec une 9ème position du championnat espagnol.