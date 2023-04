Juventus : Paul Pogba de retour dans le groupe pour affronter le Sporting

Avant de recevoir le Sporting sur sa pelouse à Turin, la Juventus continue de préparer du mieux possible ce rendez-vous européen de la plus haute importance pour sauver une année bien compliquée à tous les niveaux. Et depuis plusieurs jours, Paul Pogba a rejoint ses coéquipiers à l’entraînement après un nouveau mois d’arrêt. La Pioche n’est pas encore à 100% mais Massimiliano Allegri, l’entraîneur des Bianconeri compte sur lui pour la fin de la saison et même peut-être dès ce jeudi en quarts de finale de la Ligue Europa, comme il l’a confié lors de la traditionnelle conférence d’avant match.

«Il est convoqué, on verra demain (jeudi, ndlr) s’il peut jouer. C’est important qu’il ait fait quelques entraînements avec l’équipe sans s’arrêter. Si on peut le retrouver pour la fin de saison, ce serait très important parce que n’oublions pas qu’elle est encore longue avec neuf matches de championnat et peut-être sept matches de Coupe d’Italie et de Ligue Europa», a notamment déclaré Massimiliano Allegri. Le «Pogback» est en marche et ça tombe bien, l’entraîneur turinois aura besoin de toutes ses forces en présence pour aller le plus loin possible en Ligue Europa et en Coupe d’Italie mais aussi revenir sur les équipes de tête en Serie A.

