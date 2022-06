Pays de Galles-Ukraine : la tristesse d'Oleksandr Zinchenko

Opposée au Pays de Galles dimanche soir, l'Ukraine s'est inclinée sur la plus petite des marges à Cardiff (0-1) et a donc dit adieu à la Coupe du Monde 2022, alors que Gareth Bale et les Gallois iront eux au Qatar. Une fin cruelle pour la Zbirna qui a tout donné dans ce match et qui voulait faire plaisir à son peuple, durement touché par la guerre actuelle avec la Russie. Interrogé après la rencontre, le joueur de Manchester City Oleksandr Zinchenko a alors partagé sa tristesse, même si son équipe a livré une belle prestation.

«Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de parler du match, on a tous donné tout ce qu'on pouvait aujourd'hui, on a tout donné sur le terrain et le gardien du pays de Galles a fait un boulot incroyable. Il est définitivement l'homme du match avec ses arrêts incroyables. Mais je ne pense pas qu'on méritait de perdre aujourd'hui, c'était un match tellement serré, tellement difficile. (...) Le football, c'est des émotions et si on a réussi à en donner à nos supporters, parfait, mission accomplie. Malheureusement, aujourd'hui on n'a pas obtenu le résultat espéré et je suis désolé pour nos supporters», a déclaré le joueur de 25 ans.