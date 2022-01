Saint-Étienne : Claude Puel répond à Roland Romeyer

L’ancien entraîneur de l'AS Saint-Étienne Claude Puel a répondu vendredi aux déclarations du président des Verts Roland Romeyer. Ce dernier était revenu jeudi lors d’un entretien pour le journal Le Progrès sur les raisons du départ de l’ASSE du coach français, en critiquant notamment sa gestion du groupe, son manque d’empathie qui aurait tendu les relations au sein du club et en expliquant que Puel «avait choisi» de ne pas recruter lors du dernier mercato estival alors que le club en avait les moyens.

Une attaque à laquelle l’entraineur au plus de 600 matchs de Ligue 1 sur un banc a répondu via un communiqué adressé ce vendredi au Progrès: «Lorsqu’un entraîneur quitte un club, il est tentant de lui faire porter toutes responsabilités d’une situation. Par respect pour ce que représente l’ASSE et l’objectif de fin de saison (le maintien, ndlr), je n’ai nullement l’intention de perturber staff, joueurs dans leur entreprise, ce pourquoi je ne polémiquerais pas quant aux inexactitudes et contradictions tenues dans Le Progrès par la direction du club me concernant.» Ce à quoi le technicien castrais ajoute : «Je reste attaché à l’ASSE, à son devenir et à toutes les personnes que j’apprécie en son sein - salariés, staff, joueurs - et auxquelles je souhaite le meilleur.» Parti de Saint-Étienne depuis le 14 décembre, Claude Puel est actuellement sans club.