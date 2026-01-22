Menu Rechercher
Le nouveau tacle de Luis Enrique aux journalistes

Par Aurélien Léger-Moëc
Les relations entre Luis Enrique et la presse française s’étaient apaisées la saison passée, au fil d’une deuxième partie de saison rondement menée. Elles se crispent à nouveau depuis quelques semaines, suite à quelques contre-performances. Et Luis Enrique ne partagera jamais l’opinion de la presse sur son travail, comme il l’a déclaré en conférence de presse.

« Vous ne trouvez pas les solutions, jamais, parce que vous n’avez pas l’information (rires). C’est normal je peux comprendre. On respecte votre opinion mais je ne peux pas la partager. Vous n’avez pas la moitié des infos que j’ai. Quand je vois l’opinion de beaucoup de journalistes sur les entraîneurs à la télé, je me dis que c’est incroyable. Vous n’avez pas les infos mais vous parlez. C’est ça le football professionnel », a taclé, avec le sourire, le coach espagnol.

