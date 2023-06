Raul va finalement rester au Real Madrid

Alors que son départ de l’équipe réserve du Real Madrid était plus que probable mai dernier, Raul pourrait finalement rester avec les Madrilènes la saison prochaine. Une information dévoilée par AS ce lundi. Malgré la déception causée par l’échec de la montée de la Castilla en division supérieure, la légende des Merengues veut rester. Ce dernier a refusé des offres et son idée est d’essayer à nouveau avec une nouvelle génération.

Dans les prochains jours, une réunion entre la direction et l’ex-international espagnol est déjà prévue, pour clôturer la saison. L’accord entre le club et Raúl est annuel et se prolonge automatiquement, sauf avis contraire de l’un des parties. Par conséquent, « El Angel de Madrid » dirigera la Castilla lors de l’exercice 2023-2024, à moins que les dirigeants n’en décident autrement et ne rompent le lien.

