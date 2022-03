Le discours déconcertant de Massimiliano Allegri après le fiasco monumental de la Juventus

La suite après cette publicité

Certes, Villarreal est le tenant du titre en Ligue Europa. Mais n’allez pas faire croire ce matin aux Italiens que la Juventus a été terrassée (1-1, 0-3) par un prétendant au sacre final en Ligue des Champions. Désigné parmi les petits poucets des huitièmes de finale, le club espagnol était l’une des formations sur lesquelles beaucoup de grands d’Europe voulaient tomber. Alors forcément, quand la Vieille Dame en a hérité, beaucoup pensaient qu’elle allait enfin pouvoir passer le cap des huitièmes.

Malheureusement pour les inconditionnels de la Juve, elle ne verra pas les quarts de finale pour la troisième année consécutive. Un véritable échec qui a d’ailleurs valu à son patron, Andrea Agnelli, de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux. Il est vrai qu’avec une Super Ligue européenne entre grands d’Europe, son club aurait plus de chances de ne pas se faire humilier par une formation plus modeste. En attendant de voir quelles conséquences aura cette élimination, Massimiliano Allegri était attendu par les médias après la débâcle. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’entraîneur turinois en a surpris plus d’un.

Allegri est content de ses joueurs

« Pendant 75 minutes, l’équipe a bien fait les choses. En deuxième période, nous avions la maîtrise et ils nous ont surpris sur un contre. Malheureusement, parfois ça se passe bien et d'autres fois ça va mal. Ils étaient à neuf derrière le ballon et n'ont même pas essayé d’attaquer. Villarreal ne cherchait même pas à contre-attaquer, ils s'enfermaient derrière. Ils voulaient sans doute atteindre la 90e minute avec le match nul (pour aller en prolongations, ndlr), mais notre ingéniosité leur a permis de prendre de l'avance et cela se produit en Ligue des Champions, c’est toujours difficile de renverser la situation », a-t-il déclaré, avant de conclure.

« Parler d’échec, c’est intellectuellement malhonnête et je ne peux rien y faire. Je connais la valeur de l’équipe, j’ai les pieds sur terre et j’estime ce que j’ai entre les mains. On accepte cette défaite, mais je suis désolé, les garçons ont fait un super match et je ne peux rien leur dire. La déception est grande, pour eux et pour les supporters, mais c'est le football. Félicitations à Emery, il a fait le bon match. Parfois, les choses vont dans notre sens, d'autres fois contre. » Pas sûr que les propos d’Allegri soient partagés par tous ce matin…