Séville FC : la presse espagnole en a marre d'Anthony Martial

« Désastre Martial ». C'est avec ce titre plutôt tranchant et peu élogieux que le journal AS résume l'aventure andalouse du buteur formé à l'OL. Un papier dans lequel on ne mâche pas ses mots, et où on se montre particulièrement sec et dur avec le joueur. « Ce qui semblait être l'un des grands coups du mercato hivernal s'est révélé être un désastre », explique le média, qui souligne les pépins physiques à répétition du joueur qui appartient encore à Manchester United.

Force est de constater que depuis son arrivée, son apport est plutôt maigre. Il n'a pas inscrit le moindre but sous la tunique andalouse en neuf rencontres de Liga (dont sept titularisations), et il n'a pas contribué à redynamiser un secteur offensif sévillan à la peine en cette deuxième partie de saison. Même si, publiquement, Séville n'a pas fermé la porte à un transfert définitif, les médias expliquent que ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour.

Monchi se dit chaud mais...

« Son transfert a été moins cher qu'on ne le pense, mais ça reste un pari important, rien que six ou sept millions. Malheureusement, il est difficile d'analyser la performance de Martial quand il a été blessé et maintenant il est blessé à nouveau. Je ne ferme pas la porte à sa continuité bien qu'il y ait beaucoup de choses à voir et à discuter avec le joueur en fin de saison », déclarait Monchi il y a un mois.

Dans le même temps, les médias affirmaient que Manchester United ne compte pas vraiment sur l'attaquant, à tel point que la direction des Red Devils est prête à signer un chèque à l'attaquant pour compenser le fait qu'il accepte un salaire inférieur dans un autre club. C'est dire à quel point l'avenir du joueur est flou au moment où on écrit ces lignes.