OM : Pierre-Emerick Aubameyang encense De Zerbi

Déjà adoubé à Marseille, Roberto De Zerbi marque de son empreinte les joueurs qu’il croise. Dans une interview accordée à The Athletic, l’ancien Marseillais explique avoir remarqué dès des deux premières séances d’entraînement que Roberto De Zerbi était différent. L’ancien joueur des Gunners compare le technicien italien à une sorte de mélange entre Mikel Arteta et Thomas Tuchel, et voit l’Olympique de Marseille terminer la saison très haut grâce à lui.

« Il a consacré toute sa vie au football. Il veut toujours le meilleur pour son équipe et a de bonnes idées tactiques. Parfois, les gens ne sont pas patients, mais cette fois, Marseille doit l’être, car il peut vraiment les remettre au sommet », a poursuivi l’attaquant gabonais. Impressionnant avec l’OM cette saison, Roberto De Zerbi assoit Marseille à la deuxième place de Ligue 1.