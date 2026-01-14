Menu Rechercher
Coupe du Roi

La presse espagnole fracasse déjà le Real Madrid !

Arbeloa dépité @Maxppp
Albacete 3-2 Real Madrid

Enorme coup de tonnerre en Coupe du Roi avec l’élimination du Real Madrid dès les huitièmes de finale, face à une équipe de deuxième division Albacete. Le tout pour la grande première sur le banc d’Alvaro Arbeloa, qui a succédé à Xabi Alonso. Il y avait certes plusieurs absents de taille, dont Kylian Mbappé, mais la prestation madrilène s’est avérée déplorable. Et la presse espagnole utilise des mots très forts dès le match fini.

« Un désastre pour commencer », titre As sur son site internet. « Un Madrid véritablement honteux », surenchérit Marca. Et forcément, la presse pro-Barça se délecte des malheurs madrilènes. «Humiliation monumentale pour le Real Madrid à Albacete», se gausse Sport. «Le Madrid d’Arbeloa dehors !», s’exclame Mundo Deportivo. Les prochains jours s’annoncent particulièrement mouvementés à Madrid…

