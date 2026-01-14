La presse espagnole fracasse déjà le Real Madrid !

Enorme coup de tonnerre en Coupe du Roi avec l’élimination du Real Madrid dès les huitièmes de finale, face à une équipe de deuxième division Albacete. Le tout pour la grande première sur le banc d’Alvaro Arbeloa, qui a succédé à Xabi Alonso. Il y avait certes plusieurs absents de taille, dont Kylian Mbappé, mais la prestation madrilène s’est avérée déplorable. Et la presse espagnole utilise des mots très forts dès le match fini.

La suite après cette publicité

« Un désastre pour commencer », titre As sur son site internet. « Un Madrid véritablement honteux », surenchérit Marca. Et forcément, la presse pro-Barça se délecte des malheurs madrilènes. «Humiliation monumentale pour le Real Madrid à Albacete», se gausse Sport. «Le Madrid d’Arbeloa dehors !», s’exclame Mundo Deportivo. Les prochains jours s’annoncent particulièrement mouvementés à Madrid…