Suivez la rencontre OM-Benfica en direct commenté

14e - BUT pour Benfica signé Pizzi (1-0) !

Le capitaine de Benfica se charge de transformer la sentence. Il fait un saut et ouvre son pied droit pour glisser le ballon hors de portée de Mandanda.

La suite après cette publicité

13e - PENALTY pour Benfica !

Pizzi file plein axe, bien servi par Taraabt, résiste au retour de Balerdi, mais tombe au contact de Luan Peres, revenu de loin mais maladroit sur son tacle glissé, désespéré.

12e - Frappe contrée de Cengiz Under, qui avait hérité du ballon dans la surface.

11e - Opportunité pour l'OM, sur cette combinaison entre Payet et Luis Henrique. Dans la surface, côté gauche, le Brésilien temporise, efface Otamendi et finit par centrer devant le but, où Joao Mario dégage en corner.

9e - Pas mal de fautes dans ce début de match. Luan Peres est victime, puis c'est de l'autre côté, Jan Vertonghen qui hérite d'un coup franc pour un pressing un peu serré de Bamba Dieng.

8e - Bamba Dieng n'arrive pas à contrôler cette ouverture de Luis Henrique, envoyée dans le dos de la défense portugaise. Le gardien de Benfica intervient devant le jeune attaquant sénégalais.

7e - Coup franc pour Benfica, pour une faute bien sévèrement attribuée à Bouba Kamara. Le milieu de l'OM avait récupéré le ballon dans les pieds Pizzi.

6e - Très très remuant Cengiz Under, côté droit. Mais les petits appuis et les tentatives de dribbles de l'international turc n'impressionnent pas les Lisboètes.

5e - De petites fautes, sur Gerson, puis sur Payet, offrent des coup francs à l'OM.

4e - Les deux équipes se jaugent. Les Lisboètes sont davantage dans le contrôle du ballon, mais l'OM répond avec sérieux défensivement.

3e - Belle offensive olympienne, lancée depuis la surface de Mandanda. Payet ouvre sur Cengiz Under, qui accélère, se recentre et provoque mais ne peut frapper. Benfica récupère.

1e - Aucun risque pris par Alvaro Gonzalez, qui côté gauche concède une touche. Le ballon reste dans les pieds des Portugais.

Début du match !

L'Olympique de Marseille, en bleu marine, a engagé face à Benfica, en maillots rouges et short blancs.

21h00 - Accolade sincère entre Jorge. Jesus et Sampaoli.

20h55 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse de l'Estadio Da Luz. Brève présentation, photos d'équipes et toss entre Pizzi et Mandanda.

Souhaliho Meité a débarqué à Benfica

Il y a deux jours, Soualiho Meïté (27 ans) s'est engagé avec Benfica jusqu'en juin 2026. Le milieu de terrain, passé par Lille et Monaco, a débarqué en provenance du Torino. Il est en tribune ce soir. Sur le banc, on retrouve Helton Leite, Lucas Veríssimo, Ferro, Gil Dias, Florentino, Gedson, Paulo Bernardo, Waldschmidt, Rodrigo Pinho, Seferovic et Carlos Vinícius.

Benfica en 4-4-2, avec du lourd

Deux changements dans le onze de Benfica par rapport au match remporté 1-0 face à Lille. Vlachodimos débute dans le but, protégé par une défense Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo. Le milieu sera contrôlé par Pizzi, Weigl, João Mário et Rafa, alors que devant Taarabt et Gonçalo Ramos seront chargés de planter.

Echauffement à Lisbonne

L'OM en 3-4-3, avec Luan Peres et Bamba Dieng

Pour ce nouveau match, le technicien argentin de l'OM propose un 3-4-3, où l'on retrouve pour la première fois Luan Peres titulaire dans la défense à trois. Ce qui permet à Boubacar Kamara d'évoluer un cran plus haut, aux côtés de Pape Gueye. Under et Luis Henrique évoluent sur les ailes, alors que le duo Gerson-Payet est en soutien du remuant Bamba Dieng. Jordan Amavi et Dario Benedetto sortent du onze.

✨ Le XI de départ choisi par 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 #SLBOM



🇧🇷 Première titularisation pour 𝙇𝙪𝙖𝙣 𝙋𝙚𝙧𝙚𝙨. pic.twitter.com/vuvLuzpAXv — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 25, 2021

Benfica termine sa préparation avant la C1 !

L'OM affronte une équipe lisboète qui termine sa préparation (invaincue, 5 victoires, 1 nul), avant de disputer le troisième tour de qualification de la Ligue des Champions face au Spartak Moscou, le 4 août.

Cinquième test pour un OM toujours invaincu

Après trois succès face à Martigues (N2), Sète (N1) et au Servette (Suisse), les Olympiens ont fait match nul avec Braga, mercredi. Ils tenteront, quatre jours après, de retrouver le chemin du succès face à Benfica.

Bienvenue à l'Estadio Da Luz de Lisbonne

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur FM pour suivre en direct commenté la 5e rencontre de préparation estivale de l'Olympique de Marseille, opposé ce soir au SL Benfica. Coup d'envoi prévu à 21h00.