Luca Zidane rêve encore des Bleus

Déjà convoqué en U19 tricolores par le passé, Luca Zidane rêve toujours de défendre le maillot des Bleus un jour. Le gardien du Rayo Vallecano en deuxième division espagnole nous l'a confié dans un entretien exclusif, tout en étant conscient qu'actuellement, ce n'est pas forcément d'actualité.

«Oui, c'est vrai que j'y pense. J'ai toujours dit que jouer en sélection c'est une fierté, et je travaille toujours pour progresser et pouvoir y parvenir. Cette année, j'ai moins joué et c'est donc peut-être plus difficile pour moi. Même si j'ai joué des matchs ça ne s'est pas forcément passé comme je voulais, donc il faut travailler, s'améliorer et se faire une place pour être appelé», a lancé le portier du Rayo Vallecano.