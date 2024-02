Coup du Roi, Atlético : Diego Simeone confirme l’absence d’Antoine Griezmann

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel. Ce jeudi, l’Atlético de Madrid affrontera l’Athletic Bilbao en demi-finale de la Coupe du Roi. Battus lors de la confrontation aller sur la plus petite des marges par les Basques, les Colchoneros entendent inverser la tendance afin de composter leur billet pour la grande finale et ainsi rejoindre Majorque, vainqueur aux tirs au but de la Real Sociedad mardi soir. Mais pour cette rencontre ô combien importante pour la suite de la saison, le club madrilène devra se passer des services d’Antoine Griezmann.

Touché à la cheville face à l’Inter Milan en Ligue des Champions la semaine passée et absent lors de la rencontre face à Almeria le week-end dernier, le milieu de terrain tricolore était incertain pour le choc en Coupe du Roi. Et comme pressenti, son entraîneur Diego Simeone a confirmé son absence en conférence de presse. «Antoine Griezmann ne participera pas au match. Il faut qu’il récupère bien, il a fait l’effort d’être disponible. Les coéquipiers qui le remplaceront feront de leur mieux. Je ne m’attendais pas à ce qu’il soit disponible pour ce match, malgré le gros effort qu’il a fait pour être dans le groupe, donc j’avais déjà d’autres situations en tête», a déclaré le coach argentin. Mauvaise donc pour le Français qui aurait bien eu besoin de ce type de rencontre pour retrouver des couleurs, lui qui traverse actuellement un petit passage à vide.