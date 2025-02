Pierre Sage annonce qu’il reviendra entraîner l’OL dans le futur !

Son message énigmatique paru sur X un peu plus tôt dans la journée n’est finalement pas si mystérieux que ça. En effet, alors qu’il a tenu à remercier les supporters lyonnais dans son post en terminant par un "à bientôt" qui avait de quoi mettre la puce à l’oreille, le coach de 45 ans a été au cœur d’une interview qui est paru sur le site L’Équipe ce lundi soir. À cette occasion, Sage en a profité pour expliquer qu’il compte revenir entraîner Lyon à l’avenir : «je suis domicilié à Lyon et j’envisage de le rester. C’est ma ville, et quand je serai amené à travailler ailleurs, je reviendrai toujours dans ma ville entre mes contrats. Je ne vendrai jamais la maison que je suis en train d’acheter ici pour une bonne raison : je sais qu’un jour, je reviendrai entraîner l’OL.»

Outre cette sortie qui ne manquera pas de mettre du baume au cœur des supporters lyonnais, Pierre Sage est également revenu sur sa fin d’aventure avec les pensionnaires du Groupama Stadium. Mis à la porte après un mois de janvier compliqué marqué par plusieurs matches nuls qui a retardé les ambitions de podium des Gones, Pierre Sage a eu le soutien de tous les supporters. Considéré comme le héros de la folle remontée au classement des Lyonnais lors de la seconde partie de saison 2023-2024, l’ancien entraîneur adjoint du Red Star n’a pourtant pas pu résister à une période de creux qui lui a été fatale malgré une qualification dans le top 8 en Europa League et une situation loin d’être critique au classement en Ligue 1. Pour autant, alors que certains entraîneurs auraient pu nourrir une certaine forme d’injustice, Pierre Sage, dans son style habituel, n’a nourri aucune rancœur après cet épisode loin d’être facile pour lui.

Pierre Sage a compris son licenciement sans vraies explications

Pour autant, la communication de John Textor suite à son éviction n’a pas forcément plu à l’intéressé : «si j’en veux à Textor ? Non, pas du tout. J’avais juste besoin de digérer la chose. Et de considérer que pour lui il y avait une opportunité de marché qui ne m’était pas favorable. Je le comprends, je le respecte, même si je ne l’accepte pas. Après, il y a eu de la communication, a posteriori, où il a dit que j’avais été un magicien… Je n’ai pas l’impression d’être Gérard Majax. Je pense qu’il est possible de faire un exploit, une fois. Mais être capable de faire ce qu’on a fait l’an dernier, sur une durée assez longue avec une progression constante à la fois dans le jeu et les résultats, ce n’est pas de la magie, et ce n’est pas le fruit du hasard. C’est le fruit du travail et de l’investissement qu’on a mis, le staff, les joueurs et moi, dans un projet commun. Et durant cette première moitié de deuxième saison, on était toujours dans nos objectifs, en Championnat comme en Coupe d’Europe, donc je ne considère pas que c’est de la magie.»

Relancé sur les justifications qui lui ont été données lors de son licenciement, Pierre Sage a laissé entendre qu’il était au courant de cette décision et qu’il n’avait pas vraiment besoin d’explications pour comprendre ce choix qui avait heurté une grande partie de la communauté lyonnaise : «ce jour-là, je suis passé au club où Laurent Prud’homme (directeur général) et Matthieu Louis-Jean (directeur technique) étaient présents. Ils m’ont remis une lettre de mise à pied. Ils ne m’ont pas donné de justification particulière, mais je n’en avais pas besoin, j’ai lu entre les lignes. Ils m’ont aussi dit que John Textor (le président) était à Lyon et qu’il voulait me rencontrer. J’ai accepté, pour la bonne raison que je voulais le remercier de vive voix de m’avoir donné la chance d’entraîner à ce niveau-là. Et je voulais aussi lui dire que j’estimais avoir saisi cette chance. Quelque part, j’ai conforté sa décision qui pouvait paraître très audacieuse il y a un an et demi. Mais la décision de mon départ était aussi guidée par d’autres aspects que simplement les résultats. En ce sens, c’est compréhensible. Ce que je veux dire, c’est que l’entraîneur qui est arrivé (Paulo Fonseca) était libre et voulu, donc, c’est une des raisons qui a guidé à ce choix. Mon départ est la conséquence d’une décision affective qui ne s’appuie pas uniquement sur des aspects factuels.»

Pour finir, Pierre Sage est revenu sur les sollicitations qu’il a reçues après son départ de l’OL. Et même s’il a expliqué qu’il savait qu’il allait revenir entraîner l’OL dans son futur, le coach de 45 ans a également souligné qu’il souhaitait vite reprendre du service dans les prochains mois : «oui, j’ai eu plusieurs offres, mais j’avais d’abord besoin de faire le point avec ce que je viens de vivre. Et si je dois donner une suite aux sollicitations, c’est pour trouver quelque chose qui me convienne et qui corresponde à ce que je viens de vivre, justement. C’est pour ça que j’ai refusé pas mal de choses ces derniers temps. Maintenant, il est évident que j’ai envie de coacher car ça me manque.» Reste à savoir où pourrait bien rebondir le sauveur de la saison passée de l’Olympique Lyonnais.