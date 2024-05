Euro 2024 : la liste des 25 de la Belgique sans Thibaut Courtois

En route pour l’Euro 2024. Organisé entre le 14 juin et le 14 juillet, le tournoi mettra aux prises les meilleures nations européennes. Parmi elles, la Belgique. Les Diables Rouges seront bien du rendez-vous en Allemagne, eux qui ont réalisé un parcours plutôt réussi lors des qualifications puisqu’ils ont terminé en tête de leur poule devant l’Autriche. Une belle performance pour la sélection belge qui était pourtant en plein chantier. En effet, le sélectionneur Roberto Martinez ainsi que plusieurs cadres comme Eden Hazard ou Axel Witsel ont tiré leur révérence après l’échec cuisant lors du Mondial 2022 au Qatar.

Domenico Tedesco, qui a pris le relais pour bâtir un nouveau projet avec des jeunes plein d’envie et des anciens revanchards, a également dû composer avec plusieurs blessés de taille, dont son capitaine Kevin De Bruyne ou encore Thibaut Courtois, qui a annoncé son forfait pour l’Euro il y a quelques semaines. Ce dernier n’a d’ailleurs pas facilité la vie de son sélectionneur puisqu’il a été très vexé de ne pas hériter du brassard et d’avoir dû le partager avec Romelu Lukaku en l’absence de KDB. Une polémique dont Tedesco se serait bien passé mais qu’il a su gérer d’une main ferme et rigoureuse.

Des cadres au rendez-vous

Dans ce contexte, le nouvel homme fort de la Belgique, prolongé récemment par sa fédération, a dû dresser sa liste pour le championnat d’Europe. Et il y a quelques noms bien connus parmi les 25 (au lieu de 26) qu’il a inscrit sur sa feuille. En effet, on retrouve l’expérimenté Kevin De Bruyne (Manchester City). Un capitaine qui aura à cœur de mener les siens vers le titre européen. Il sera épaulé par Romelu Lukaku, l’attaquant vedette de la sélection, ou encore le taulier de la défense, Jan Vertonghen. Tedesco s’appuie aussi sur de jeunes joueurs talentueux.

On retrouve notamment Jérémy Doku. Bien connu en France lors de son passage à Rennes, il fait à présent le bonheur de Manchester City, où il a su trouver sa place. Il est la nouvelle coqueluche du pays après le départ de l’emblématique Eden Hazard. Des pensionnaires de notre chère Ligue 1 seront aussi présents, à l’image du Rennais Arthur Theate ou du Lyonnais Orel Mangala, qui a des chances de débuter au milieu de terrain. Dans un groupe E à sa portée avec la Slovaquie (17 juin), la Roumanie (22 juin) et l’Ukraine (26 juin), tout ce petit monde voudra porter haut les couleurs du pays. Après tout, l’union fait la force !

La liste complète de la Belgique pour l’Euro 2024 :

Gardiens : Koen Casteels (Wolfsbourg), Thomas Kaminski (Luton Town) et Matz Sels (Nottingham Forest)

Défenseurs : Timothy Castagne (Fulham), Maxim De Cuyper (FC Bruges), Zeno Debast (Anderlecht), Wout Faes (Leicester), Thomas Meunier (Trabzonspor), Arthur Theate (Stade Rennais) et Jan Vertonghen (Anderlecht)

Milieux : Yannick Carrasco (Al-Shabab), Kevin De Bruyne (Manchester City), Orel Mangala (Olympique Lyonnais), Amadou Onana (Everton), Youri Tielemans (Aston Villa), Aster Vranckx (Wolfsbourg), Arthur Vermeeren (Atlético de Madrid) et Axel Witsel (Atlético de Madrid)

Attaquants : Johan Bakayoko (PSV Eindhoven), Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (AS Roma), Dodi Lukébakio (Séville), Loïs Openda (RB Leipzig) et Leandro Trossard (Arsenal)