Liga : Karim Benzema sauve le point du match nul pour sa dernière avec le Real Madrid, statu quo en tête du classement

Pour le premier multiplex de cette 38ème et dernière journée de Liga, le Real Madrid recevait l’Athletic Bilbao au stade Santiago-Bernabeu pour le jubilé de Karim Benzema. En effet, un peu plus tôt ce dimanche, les Merengues ont annoncé que le club et l’attaquant madrilène s’étaient mis d’accord pour mettre fin au contrat du Français, après 14 saisons passés dans la capitale espagnole, 647 matches disputés avec la Casa Blanca, pour 353 buts marqués et 25 titres. De l’autre côté, les Basques devaient prendre plus de points qu’Osasuna pour accrocher l’Europe. Le capitaine madrilène lançait d’ailleurs cette partie pour sa 648ème et dernière rencontre sous le maillot du Real Madrid. Dominateurs, les joueurs d’Ernesto Valverde tombaient sur un grand Thibaut Courtois.

Une défaite pour la dernière de Karim Benzema

Le portier belge du Real Madrid réalisait un premier arrêt de grande classe pour arrêter le pénalty de Mikel Vesga après une main de Tony Kroos dans la surface madrilène (11e). Alors que Vinicius Junior profitait de l’appel de Karim Benzema pour mettre à contribution Unai Simon (24e), Yuri Berchiche et Inaki Williams faisaient à nouveau briller le gardien madrilène (30e et 37e). Juste avant la pause, les attaquants de la Casa Blanca combinaient avec brio devant la défense mais Rodrygo gâchait une précieuse munition en préférant tenter sa chance plutôt que servir Dani Ceballos en excellente position (45e). Au retour des vestiaires, les deux entraîneurs ne procédaient à aucun changement. Quelques minutes plus tard, Dani Ceballos perdait le ballon au contact d’Oscar De Marcos aux abords de la surface madrilène.

Le capitaine basque en profitait pour accélérer sur son côté droit et servir en retrait Oihan Sancet qui voyait sa première tentative à bout portant être repoussée par Thibaut Courtois mais le cuir revenait sur lui et il pouvait le propulser au fond des filets pour ouvrir le score (49e, 0-1). Sur une nouvelle récupération haute, les joueurs d’Ernesto Valverde se projetaient rapidement et Inaki Williams se présentait face au portier belge qui remportait un nouveau duel avec une facilité déconcertante (57e). Peu après l’heure de jeu, Yuri Berchiche, au duel avec Eder Militao dans sa surface, mettait son bras dans le visage du défenseur brésilien et offrait une fin magique à Karim Benzema. L’attaquant français se chargeait d’exécuter la sentence avant de sortir sous une ovation méritée du Santiago-Bernabéu (72e, 1-1). Vinicius (79e) puis Rodrygo (89e) manquaient la balle de match et l’arbitre sifflait la fin de cette rencontre forte en émotion !

Statu quo pour l’Europe en tête de la Liga

Dans les autres rencontres, l’Atlético de Madrid pensait profiter du match nul de son voisin et rival du Real grâce au doublé d’Angel Correa (18e et 56e) après l’ouverture du score de Villarreal signée Nicolas Jackson en tout début de match (9e). Mais c’était sans compter sur l’égalisation des joueurs de Quique Setien au bout du temps additionnel par l’intermédiaire de Jorge Pascual (90e+2, 2-2). Statu quo sur le podium donc mais aussi pour les places européennes puisque Osasuna s’est imposé sur sa pelouse face à Gérone grâce également à un doublé d’Ante Budimir (52e et 55e, 2-1). Enfin, la victoire de la Real Sociedad contre le FC Séville est anecdotique (2-1) tout comme celle de Majorque sur le Rayo Vallecano (3-0).

Les résultats complets du multiplex de Liga

Real Madrid 1-1 Athletic Bilbao : Benzema (72e) / Sancet (49e)

Villarreal 2-2 Atlético de Madrid : Jackson (9e), Pasqual (90e+2) / Correa (18e, 56e)

Real Sociedad 2-1 FC Séville : Mendez (28e), Cho (73e) / Lamela (77e)

Osasuna 2-1 Gérone : Budimir (52e, 55e) / Reinier (75e)

Majorque 2-0 Rayo Vallecano : Muriqi (50e), Arias Copete (71e)