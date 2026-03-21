La stat’ favorable au PSG avant d’affronter Liverpool

Et si la troupe de Luis Enrique allait vaincre un autre club anglais après les deux humiliations face à Chelsea ? À l’heure actuelle, le vainqueur des deux rencontres face aux Blues semble déterminer à aller chercher sa deuxième étoile. Le PSG, qui va donc filer en quart de finale pour affronter Liverpool lors de la prochaine marche, ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin. Par ailleurs, une statistique place les joueurs de la capitale au-dessus de leurs adversaires lors de ce nouveau duel, malgré leurs lancements d’hostilités.

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En effet, les deux équipes européennes s’affronteront pour la 3e fois après la demi-finale en Coupe des Coupes en 1996/97 et le 8e de finale en Ligue des Champions de 2024/25, tout en sachant que le club parisien s’est qualifié à chaque fois contre les Reds. Si ces mots ne sont finalement que des chiffres, il est tout de même probable que les Français réussissent une seconde fois l’exploit, tant le jeu proposé depuis quelques semaines est qualitatif. Rendez-vous le 8 avril prochain au Parc des Princes, et le 14 à Anfield, pour le découvrir.