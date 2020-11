L'impressionnante série à domicile de Liverpool

On dit souvent d'une équipe solide à domicile qu'elle se bâtit une forteresse imprenable. Et bien, rien n'est plus vrai pour la relation qu'entretient Liverpool avec Anfield. En effet, grâce à la dernière victoire en championnat contre Leicester ce dimanche (3-0), l'équipe dirigée par Jürgen Klopp s'est octroyée un nouveau record.

Et pas des moindres puisqu'il s'agit du record de la plus longue série d'invincibilité à domicile dans l'histoire du club. Les Reds ont ainsi enchaîné leur 64e match consécutif sans défaite à Anfield en Premier League. Un bilan impressionnant de 53 victoires et 11 matches nuls depuis une défaite en avril 2017 contre Crystal Palace (1-2), qui n'est cependant pas le record de Premier League, détenu par Chelsea entre 2004 et 2008 (86 matches).