Le Maroc veut recruter Andrés Iniesta

Andrés Iniesta, légende incontestée du Barça et de la Roja après son but victorieux en finale de la Coupe du monde 2010, attire l’attention de la Fédération marocaine de football. Selon Mundo Deportivo, l’ancien milieu de terrain a été invité à Rabat pour assister à la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal (1-0), preuve de l’intérêt réel de la fédération pour l’impliquer dans son projet ambitieux. Le rôle exact qu’Iniesta pourrait occuper n’a pas encore été précisé, mais son expertise et son expérience internationale en font une cible privilégiée pour renforcer l’encadrement des jeunes marocains.

À 41 ans, Iniesta a déjà exprimé sa volonté de rester actif dans le football d’élite, en se formant comme entraîneur et en visant des postes à responsabilité, que ce soit dans la gestion sportive ou comme futur coach. La Fédération marocaine, qui prépare un projet de grande envergure en vue de la co-organisation de la Coupe du Monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal, voit en lui un atout capable de transmettre son savoir et de structurer l’avenir technique du football national.