PSG : le Real Madrid met la pression sur Vitinha

C’est un serpent de mer qui revient très souvent dans la presse madrilène ces derniers mois : le Real Madrid souhaiterait enrôler Vitinha pour lui confier les clés de son milieu de terrain dès l’été prochain. Les médias ibériques avaient même évoqué une clause dans son contrat, lui permettant de quitter le club parisien contre 90 millions d’euros. Les clauses libératoires n’existant pas dans les contrats des joueurs en France, il s’agirait - dans le cas où elle existe bel et bien - d’une clause signée sous seing privé, ou d’un gentlemans agreement entre le joueur et ses dirigeants.

Quoi qu’il en soit, s’il est évident que le Paris Saint-Germain ne laissera pas filer son joueur facilement, du côté de Madrid, on semble y croire. Et ce malgré les relations entre les deux clubs, devenues exécrables, suite à divers dossiers comme la Super League Européenne - Nasser Al-Khelaïfi est une grosse tête de l’UEFA, Florentino Pérez est pour la création de ce nouveau tournoi - ou l’affaire Mbappé.

Vitinha doit passer à l’action

La Cadena SER, média plus que sérieux outre-Pyrénées, en dit un peu plus ce lundi. On y apprend que Vitinha est toujours la priorité du Real Madrid pour renforcer son milieu cet été, et qu’il existe bien un accord privé dans son contrat pour qu’il quitte le PSG s’il le souhaite. Mais surtout, on apprend que le Real Madrid attend que Vitinha se manifeste. C’est le joueur qui doit faire le premier pas s’il souhaite rejoindre le Bernabéu.

La balle est donc dans le camp de Vitinha. S’il souhaite partir, il doit le faire savoir à la direction du PSG et du Real Madrid, et à partir de ce moment, les Merengues lanceront l’opération. Si une clause libératoire de 90 millions d’euros avait été évoquée il y a quelques mois, la Cadena SER évoque aujourd’hui un transfert qui pourrait se conclure autour des 100 millions d’euros. Affaire à suivre…