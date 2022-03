PSG (F) : l'avocat de Kheira Hamraoui s'est plaint au club !

La situation de Kheira Hamraoui au PSG continue de se dégrader. Prise en grippe par ses supporters et par ses coéquipières, son avocat a envoyé, selon L'Equipe, un courrier au club afin de faire part du mal-être de sa cliente, qui «depuis le début de cette affaire où elle est victime, n'a jamais répondu à aucune provocation et que sa seule réponse, c'est sur le terrain. » Il dénonce ainsi «certains nombres de faits qui altèrent gravement la santé psychologique de (sa) cliente dans le cadre de son exercice professionnel.»

«Madame Hamraoui est victime d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral de la part de Mesdames Diallo, Diani et Katoto.» Il précise que ces trois joueuses auraient «provoqué, menacé, insulté et intimidé» sa cliente. Selon son avocat, la joueuse aurait donc été très touchée par ces agissements : «ces comportements ont pour effet une dégradation des conditions de travail de ma cliente, portant atteinte à ses droits, à sa dignité, altérant sa santé mentale et compromettant son avenir professionnel. » Il regrette également le «silence malaisant» et la «passivité blâmable» de la part du club, à qui il demande de «faire cesser les troubles dont elle (sa cliente) est victime afin de préserver sa santé mentale et physique.»